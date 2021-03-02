Yeni NOTAM yayınladı

Yeni NOTAM’a göre ülkeye gelen uçak sayısında kısıtlamaya gidildi, son 14 gün içerisinde İngiltere, Hollanda, Danimarka, Güney Afrika ve Brezilya’da bulunan kişilerin KKTC’ye girişler yasaklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Canaltay, bu bakanlıklardan gelecek talepler doğrultusunda uçak kısıtlaması ile ilgili NOTAM yayınlamaya davam edeceklerini belirtti.

“Öğrenci olduğunu belgeleyemeyenler adaya alınmayacak, geri gönderilecek ya da hava yolu şirketleri tarafından uçağa alınmayacak” uyarısında bulunan Canaltay, devamla, “Bu konu hem halk sağlığı, hem ekonomi çerçevesinde ele alınmaya devam edilecek.

Ülkelerdeki vaka sayısına be trende göre 10 ve 14 gün karantina uygulaması devam edecek. Asla taviz verilmeyecek” ifadesini kullandı.

Canaltay hassas işbirliği için tüm Bayındırlık Ulaştırma, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve havaalanı, ulaştırma ekiplerine teşekkür etti.

3 uçak gelecek 200 kişi sınırı olacak…

Bakan Canaltay, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde karantina otellerinin kapasitesi göz önüne alındığında, KKTC’ye düzenlenecek uçak seferleri günde azami 3 uçuş ve her uçuşta en fazla 200'er kişi bulunacak şekilde düzenlediğini söyledi.

Buna göre bir gün içerisinde saat 22.00 ile ertesi gün saat 21.59 arasında en çok 3 adet yolculu tarifeli sefer gerçekleştirilebilecek.

Bakan Canaltay, karantina otellerinin kapasitelerinin arttırılması durumunda tarifeli seferlerin de arttırılacağını kaydetti.

Bazı ülkelerden gelişler yasaklandı…

Son zamanlarda Covid-19 vaka sayılarının artması ve bazı ülkelerde virüsün mutasyona uğradığına dikkat çeken Canaltay, halk sağlığını korumak amacıyla bazı ülkelerden KKTC’ye gelişlerde kısıtlamaya gidildiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmi Canaltay yaptığı açıklamada virüsle mücadele kapsamında son 14 gün içerisinde İngiltere, Hollanda, Danimarka, Güney Afrika ve Brezilya’da bulunan kişileri ülkeye girişleri yasaklandığını ifade etti.

Bakan Canaltay söz konusu yasaktan muaf olacakları ise şöyle özetledi: Bu ülkelerde sadece KKTC vatandaşları, anne ve babası KKTC vatandaşı olan ancak başka bir ülkede doğan ve KKTC’de herhangi bir kaydı bulunmayan (pasaport, kimlik vs) kişilerin anne veya babasının KKTC kimlik kartı fotokopisini ve kendi doğum kayıt belgesini, eşler ise KKTC vatandaşı ile evli olduğuna daire evlilik belgesini sunmaması halinde, KKTC üniversitelerinde kayıtlı veya kayıt yaptıracak olan yüksek öğrenim öğrencileri ve daim ikametgahı KKTC'de olan ve bunu bir belge ile ispat eden kişilerin girişlerine izin verilecek.

Bakan Canaltay, söz konuşu şartlardan ülkeye gelenlerin ise 14 gün süre ile karantina kalacağını ekledi.