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Yeni PCR merkezi hizmette!

Sağlık Bakanlığı Girne’de yeni bir PCR merkezini hizmete soktu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:12
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Yeni PCR merkezi hizmette!

Girne Belediyesi’nin, Belediyelerle , hükümet arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından, geçtiğimiz Çarşamba  günü, Leymosun Kültür Evinde  hizmet veren PCR Merkezini kapatmış, PCR testleri , Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Polikliniği’nde yapılmaya başlanmıştı.

Gine Doktor Akçiçek Hastanesi’nde, yaşanan PCR testi izdihamını nedeniyle , Sağlık Bakanlığı vatandaşın mağduriyet yaşamaması için ,  Özyalçın Şirketler Grubu işbirliğinde, şirkete ait  Uğur Mumcu Caddesi-Karakum Lemar yanında yer alan 2bin metre karelik alanı , PCR Merkezine dönüştürdü.  

Özyalçın   Şirketler  Grubu,  2012de yaşamını kaybeden şirket kurucusu ve sahibi  Oğuz Özyalçın anısına,   binanın iç düzenlemesini yaparak ,salgın  süresince , PCR merkezi olarak hizmet vermesi için , Sağlık Bakanlığına , karşılıksız olarak tahsis etti. 2 ayrı alana bölünen binanın birinci kısmında , bu günden itibaren PCR testleri yapılırken, önümüzdeki dönemde,  ikinci bölümün de , aşı merkezi olarak düzenlenmesi  hedefleniyor.

Üstel

Sağlık Bakanı Ünal Üstel , Bakanlık yetkilileri ve  Özyalçın Şirketler Grubu  Direktörleri Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın, ile birlikte, bugün hizmete giren  PCR Merkezini  gezerek, basına açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Covid 19 salgını nedeniyle,  vatandaşa sürekli PCR testi uygulanması gerektiğini anımsatarak, Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşa kolaylık sağlamak için tüm ilçelerde yeni PCR merkezlerini  hizmete soktuklarını   ifade etti.

 Uzun zamandır , Girne Belediyesi Leymosun Kültür Evinin , PCR merkezi olarak  hizmet verdiğini ancak geçtiğimiz Çarşamba , anı ve anlaşılmaz  bir kararla , Girne Belediyesi’nin  bu merkezi kapattığını  kaydeden Üstel, vatandaşın mağduriyeti  gidermek için testlerin Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Acil Polikliniği’ne kaydırıldığını hatırlattı.

Hastanede testlerden yaşanan yoğunluğu gidermek için  çalışırken,  Yağmur ve Yaprak Özyalçın’ın , babaları Oğuz Özyalçın’ın anısına, bu binayı, Covid-19 süresince kullanılmak üzere,  karşılıksız  olarak ,Bakanlığa   tahsis ettiğini söyleyen Üstel, Özyalçın Şirketler grubuna teşekkür ederek, Oğuz Özyalçın’a rahmet diledi. İç düzenlemesinin Özyalçın Şirketler Grubu tarafından yapılan  binanın bir kısmının PCR merkezi olarak hizmet vereceğini , diğer bölümünün ise önümüzdeki günlerde aşı merkezi olarak kullanılmasının hedeflendiğini dile getiren Üstel, bina yanında geniş bir otopark bulunmasının da önemli kolaylık sağladığını belirtti. 

Leymosun Kültür Evi’ni, uzun zamandır bakanlığa , PCR merkezi olarak  veren Girne Belediyesi’ne bu süreçteki katkıları için teşekkür eden Üstel, merkezin , belediye tarafından ani bir kararla kapatılmasının anlaşılmaz olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 31.05.2021 16:59
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