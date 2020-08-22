Yeniboğaziçi'nde bomba bulundu

Mağusa’da polis ekipleri, Yeniboğaziçi bölgesinde parça tesirli bomba olduğu yönünde aldığı ihbar üzerine başlattığı soruşturmada, Muzaffer Girgin’e ait evin karşısındaki boş arazide torba içinde gömülü şekilde parça tesirli bomba ele geçirdi.

Bombanın tespit edildiği Arıtepe Sokak’ta bu sabah tüm girişler polis tarafından kapatıldı, bombanın bulunduğu bölgedeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Torba içinde gömülü vaziyetteki patlayıcı madde Bomba İmha Uzmanları tarafından etkisiz hale getirilerek emare alındı.

Alınan ihbar üzerine tespit edilen zanlı Muzaffer Girgin ile yeğeni Doğan Girgin tutuklandı. Zanlılar “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlaması ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme yürütülen soruşturma nedeni ile zanlı Muzaffer Girgin ile Doğan Girgin’in 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

MAHALLEYE GİRİŞLER KAPATILDI

Polisin tespit ettiği Muzaffer Girgin’i tutuklamak istediği sırada ikametgahının ikinci katından aşağıya atlayıp polisten kaçmak istediği öğrenildi. Zanlı Muzaffer Girgin ile Doğan Girgin’in birlikte yaşadığı evin karşısındaki boş arazide parça tesirli bombanın bulunması üzerine Arıtepe Sokak’a tüm girişler polis tarafından kapatıldı, bombanın bulunduğu yere yakın olan evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Olası bir patlama sonrasında çıkabilecek yangına müdahale etmek amacıyla itfaiye ekipleri de hazır bulundurularak geniş güvenlik önlemleri alınırken, Bomba İmha Uzmanları, Adli Şube ekipleri ve Adli Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonunda Bomba İmha Uzmanları, söz konusu parça tesirli bomba olduğuna inanılan maddeyi etkisiz hale getirip gömülü olduğu yerden çıkararak emare aldı.

POLİS: BOMBAYI ZANLI DOĞAN GİRGİN’İN GÖMDÜĞÜ YÖNÜNDE İFADE MEVCUT

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Engin Yıldız mahkemede verdiği ifadesinde, 21 Ağustos 2020 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Muzaffer Girgin’e ait olan ve zanlı Doğan Girgin ile birlikte yaşadığı Arıtepe Sokak Yeniboğaziçi’ndeki evinde patlayıcı madde olan parça tesirli bomba olduğunun öğrenildiğini açıkladı.

Alınan ihbar üzerine zanlıların 22 Ağustos 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını söyleyen Yıldız, ayni gün zanlıların evinde arama yapıldığını kaydetti.

Yıldız, yapılan aramada zanlıların evinin karşısındaki boş arazi içerisinde gömülü vaziyette alınan bilgideki tarife uygun, poşet içerisinde patlayıcı madde olan parça tesirli bomba olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Alınan bilgide konu parça tesirli bombanın zanlı Muzaffer Girgin’e ait olduğunun öğrenildiğini söyleyen Yıldız, bombayı ise söz konusu yere zanlı Doğan Girgin’in gömdüğü yönünde şahadet olduğunu açıkladı.

Yıldız, yürütülen soruşturmanın yeni başladığına dikkat çekerek, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

KIBRIS POSTASI