Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak, test sonuçlarını açıkladı

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgede yapılan test sonuçlarını kişisel sosyal medya hesabından açıkladı.

YEŞİLIRMAK'IN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

Vatandaşlarımızın Bilgisine,

Dün bölgemizde vatandaşlarımıza yapılan 311 PCR testi negatif çıkmıştır. Yarın da yapılması planlanan 350 testimiz de temiz çıkarsa bölgenin %25 taranmış olacaktır. Bu %25'lik dilim içerisinde faaliyetlerine devam eden işyerleri, sağlık, belediye, polis, itfaiye, veteriner, diğer daireler ve beldemizde bağlı köylerde yaşayan vatandaşlarımızı kapsamaktadır. Diğer beldelerdeki sonuçlarımız da bu şekilde çıkarsa önümüzdeki süreçte bölgesel olarak kendi içimizde açılabiliriz diye düşünmekteyim.

Hatta okulları bile bölgesel açabiliriz.

Böylelikle en azından bölgesel haraketlilik ve ekonomik canlılık devam etmiş olur.