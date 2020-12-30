YEREL BULAŞTA SON DURUM: 1 haftada 82 yerel vaka

Şehit Tuncer İlkokulu'nda da bir öğrenci pozitif çıktı, okul idaresi velilere mesaj gönderdi.

Ercan Muhacerette görevli bir polis pozitif çıktı, çok sayıda polis karantinaya alındı. Ercan Havaalanı’nda dün PCR taraması yapıldı.

Akdoğan 300, Akıncılar'da 167 kişiye daha test yapıldı.

Küresel salgın Covid-19’da “yerel bulaş” dün de yayılmaya devam etti, çeşitli bölgelerden "vaka" ve "temaslı" haberleri geldi. Son bir haftada 82 yerel vaka tespit edilirken, toplam yerel vaka sayısı 107’ye yükseldi.

5 öğretmen ve 13 öğrencinin PCR testlerinin pozitif çıkmasının ardından bir vaka haberi de Şht. Tuncer İlkokulu’nda tespit edildi.

Üçüncü sınıf öğrencinin durumu sonrası Okul İdaresi velilere mesajla durumu bildirdi.

Ercan Havaalanı Muhaceret bölümünde de bir polisin PCR testi pozitif çıkmasının ardından, aynı bölümde çalışan çok sayıda polis temaslı olarak alındı.

Akıncılar, Akdoğan ve Ercan Havaalanı'nda dün geniş çaplı PCR test taraması yapıldı.

Ercan Muhaceret’te polis pozitif…

Ercan Havaalanı’nda muhaceret bölümünde görevli bir polisin pozitif çıkması ile bölümde görev yapan çok sayıda polisin karantinaya alındığı öğrenildi. Ercan Havaalanında dün PCR taraması yapıldı.

Akdoğan 300, Akıncılar'da 167 kişiye daha test yapıldı…

Akıncılar ve Akdoğan köylerinde de dün sağlık çalışanları yine yoğun bir gün geçirdi. Artan vakalar nedeniyle her iki köyün belediye başkanları Sağlık Bakanlığı'ndan yeniden test talebinde bulundu.

Akıncılar köyünde dün 167 kişiye test yapılırken, Akdoğan’da da 300 kişiye PCR testi yapıldı.

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, 167 kişiye daha test yapıldığını ifade ederek tek dileklerinin köyde yeni bir vaka çıkmaması olduğunu söyledi. Barbaros, karantina işinin çok iyi olduğunu temaslıların orada pozitifleştiğini ve bulaş riskinin azaltıldığına değinerek, tedavisi süren tüm hastaların sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

Şehit Tuncer’de 1 vaka… Durum velilere mesajla iletildi…

Şht Tuncer İlkokulu’nda üçüncü sınıf öğrencisi pozitif çıktı, okul idaresi velilere mesajla durumu bildirdi.

Mesajda şöyle denildi:

Saygıdeğer Velilerimiz; Okulumuzda üçüncü sınıf bir öğrencimiz pozitif çıkmıştır. Bu dönemde kendimizi daha iyi koruyabilmek için bilgileri sizlerle paylaşmayı uygun görüyoruz. Gerekli korunma İçin saygılarımızla bilgilerinize sunarız. Hepimize sağlıklı günler dileriz.

Kaynak : Yenidüzen