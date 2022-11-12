Yerel seçimler... Batı bölgesinde seçim, çekişmeli geçecek!

Fuat Namsoy, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanlığı için adaylığını resmen ilan etti.

UBP’li adaylar Fuat Namsoy, Mustafa Aktuğ ve İbrahim Erbildim bir araya gelip UBP’nin desteklediği Fırat Ataser’e karşı Fuat Namsoy isminin arkasında birleşti.

Bu birleşme sonrasında Namsoy adaylığı konusunda basın toplantısı düzenledi

“Hepimiz için, ciddi bir mücadeleyi içeren sürecin, ilk toplantısına hoş geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Namsoy, ilk olarak belediyelerin birlşemesi sonrasında bölgelerinin artık toplamda 314 km2 büyüklüğünde bir alana yayıldığı ve 20 yerleşim yerinden oluşan Lapta-Alsancak-Çamlıbel belediyesi olarak hayat bulacağını anımsattı.

“Bağımsız aday olarak huzurlarınızdayım”

6 dönem, Lapta Belediye Başkanlığını yaptığını anımsatan Namsoy, “Bugün geniş bir konsensüs, ve ciddi bir dayanışmanın sonrasında Lapta-Alsancak-Çamlıbel belediyesi bağımsız belediye başkan adayı olarak huzurlarınızdayım” dedi.

Namsoy sözlerine UBP’de bulunduğu görevleri sıralamakla başladı:

“Ulusal Birlik Partisi gençlik kollarından başlayıp, örgüt yönetimlerinde görev alan bir kişi olarak, 1990 yılında Ulusal Birlik Partisi Lapta Belediyesi Meclis üyeliğine seçildim. 1994 yılında Lapta belediye başkanlığına seçilip aralıksız 6 dönem (24yıl) Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Bu süre zarfında, Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Yönetimi, Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi üyeliği, Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterlik görevlerinde bulundum. “

“Ataser ismi infial yarattı”

Namsoy, UBP’nin bölgedeki başkan adayını Furat Ataser olarak açıklamasının bölgede hayretle karşıladığını ifade ederek, 'biz bölgemiz için yürüyeceğiz' dedi.

“Karar bizleri birlik olmaya itti”

Fuat Namsoy, UBP yönetiminin aldığı kararı eleştirdi, üç adayın birlikte hareket etme kararı aldığını duyurdu.

Deneyim ve yönetsel tecrübe..

Fuat Namsoy, yapılan kamuoyu araştırması sonrasında Namsoy isminde birleşildiğine dikkat çekti:

“Yaptırdığımız kamuoyu araştırması çerçevesinde, halkımızın ve arkadaşlarımın da onayı ve güçlü desteği ile şu an Lapta-Alsancak-Çamlıbel belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayıyım. Deneyim ve yönetsel tecrübemle, proje ve hizmetlerimizin kalitesini yükselteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Stratejik kalkınma planı hazırlanacak

“ Yeni Belediyemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisindeki en geniş alana sahip bölge özelliğini korumakta ve bölgesel yapısı itibarı ile kalkınma potansiyeli taşımaktadır” diyen Namsoy, bölgenin genişleyip büyümesi daha profesyonel çalışmalar yapılmasını gerektirdiğine dikkat çekti. Bu nedenle, geçmişte Lapta bölgesi için hazırlamış olduğu stratejik kalkınma planının tüm bölge için yeniden hazırlanacağını kaydetti:

Turizm ile kalkınma

“Şimdiden, alanlarında uzman kişilerle çalışıyoruz. Klasik belediyecilik anlayışı ile artık bu işlerin yürümeyeceğini de biliyoruz. Sosyal ve çağdaş belediyecilik anlayışı ile, insan, çevre ve sokak hayvanları odaklı projelere oldukça önem veriyoruz. İleriki günlerde de üzerinde ciddiyetle çalışmakta olduğumuz projelerimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

İnanıyoruz ki bölgenin can simidi turizmdir. Bölgesel kalkınmayı sağlayabilmek için turizme sarılmalı ve gereken önemi vermeliyiz. Hedeflerimiz;

1-) Planlı gelişen bir belde

2-) Turizm yolu ile kalkınma

3-) Herkes için Belediye

4-) Etkin ve verimli bir yönetimdir.

Bölgenin ihtiyaçlarını bilen, bölgenin kalkınması için vizyon ortaya koyabilecek ve geçmişteki icraatları ile kendini kanıtlayan biri olarak, arkadaşlarımın da etkin desteği ile yeniden adayım ve hep birlikte başaracağız.

Fuat Namsoy, “Geçmişten gelen yaşanmışlıklarımız, tecrübe ve bilgi birikimimizle; personelini kucaklayıcı, esnafı, iş adamı, turizmcisi ve halkı ile barışık bir yönetim anlayışını benimsiyoruz” dedi ve ekledi:

Birleşen beldelerimiz ile kalplerimizi de birleştirdik. Yolumuz bir, Beldemiz bir, Sevdamız bir. Hepinize şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Geniş bir konsensüs ve ciddi fedakarlıklarla çıktığımız bu yolda, siyasi kimliklerimizi sorgulamaksızın bölgemiz adına herkesi birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Hepinize saygılar sunarım.