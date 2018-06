Yerli ürünler temiz!

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Çilek, Biber Çeşitleri, Kırmızı Pul Biber ,Kiraz, Üzüm Çeşitleri, Mısır,Buğday , Mantar,Greyfurt,Nar,Ayçiçek Küsbesi ve Armut Çeşitleri olmak üzere 38 numunede 36’sı temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Nuri Ersoy Ltd. ve Köşe Tic. Ltd. ait Çeri Domates limit üstü çıkmasından dolayı imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden Domates,Kavun,Fasulye,Salatalık, Biber çeşitleri,Kabak Çeşitleri, Soğan,Patlıcan, Roka, Şekerpare, Böğrülce, Marul, Beyaz Sarma, Mısır, Semizotu, Pancar ve Maydanoz olmak üzere 36 numune de 36’sı temiz olup hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmamıştır.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 SVS Tic.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

2 SVS Tic.Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

3 SVS Tic.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

4 SVS Tic.Ltd. İthal Çilek Temiz

5 Köşe Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

6 Köşe Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

7 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

8 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

9 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz

10 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Sarı Üzüm Temiz

11 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

12 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

13 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

14 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kiraz Temiz

15 Halil Kasap Paz İthal Kiraz Temiz

16 Halil Kasap Paz İthal Siyah Üzüm Temiz

17 Halil Kasap Paz İthal Beyaz Üzüm Temiz

18 SVS Tic.Ltd. İthal Kiraz Temiz

19 SVS Tic.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

20 SVS Tic.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

21 SVS Tic.Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

22 SVS Tic.Ltd. İthal Çilek Temiz

23 Akari Free Port İthal Buğday Temiz

24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Küllü Mantar Temiz

25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Greyfrut Temiz

26 Songurlar Ltd. İthal Kırmızı Pul Biber Temiz

27 M.Hacı Ali Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

28 Nuri Ersoy İthal Cin Biber Temiz

29 Nuri Ersoy İthal Elma(Grany) Temiz

30 Nuri Ersoy İthal Çeri Domates Limit Üstü

31 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

32 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Limit Üstü

33 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

34 Svs Tic. Ltd. İthal Mantar Temiz

35 Svs Tic. Ltd. İthal Nar Temiz

36 Özçağ Free Port İthal Mısır Temiz

37 Svs Tic. Ltd. İthal Greyfrut Temiz

38 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

39 Remzi Gürbüzer Esentepe Şekerpare Temiz

40 Hüseyin Aşıkzadeler Esentepe Şekerpare Temiz

41 Osman Asenay Yıldırım Böğrülce Temiz

42 Osman Gürbıyık Yıldırım Kavun Temiz

43 Mustafa Karagözlü Yıldırım Biber Kapya Temiz

44 Mustafa Karagözlü Yıldırım Biber Kapya Temiz

45 Mehmet Gence Güzelyurt Salatalık Temiz

46 Rüstem Portakalcı Bostancı Böğrülce Temiz

47 Ayşe Canlısoy Güzelyurt Böğrülce Temiz

48 Fatma Gül Aykut Mağusa Domates Temiz

49 Simone Tatil Köyü Karşıyaka Marul Temiz

50 Mehmet Dolmacı Lapta Beyaz Sarma Temiz

51 Mehmet Dolmacı Lapta Kabak Temiz

52 Mehmet Dolmacı Lapta Soğan(kuru) Temiz

53 Hüseyin Turaç Mağusa Semizotu Temiz

54 Hüseyin Turaç Mağusa Roka Temiz

55 Ufuk Potak Mağusa Salatalık Temiz

56 Ufuk Potak Mağusa Domates Temiz

57 Ali Yeşil Mağusa Biber Kapya Temiz

58 Yıldıray Dağlı Mağusa Patlıcan Temiz

59 Hayrettin Yıldırım Mağusa Mısır Temiz

60 Eylem Açıkyıldız Düzce Soğan Temiz

61 Hakan Şeker Düzce Soğan Temiz

62 Şaban Yahya Çayönü Soğan Temiz

63 Eylem Açıkyıldız Düzce Pancar Temiz

64 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Maydanoz Temiz

65 Muhsin Tarhan Yeşilköy Salatalık Temiz

66 Ali Gürler Yeşilköy Salatalık Temiz

67 Ali Gürler Yeşilköy Maydanoz Temiz

68 Ali Gürler Yeşilköy Pancar Temiz

69 Ramazan Gürler Yeşilköy Fasulye Temiz

70 Yılmaz Manyera Yeşilköy Marul Temiz

71 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Marul Temiz

72 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Biber Temiz

73 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Lahana Temiz

74 Gürcümen Pınar Ziyamet Salatalık Temiz