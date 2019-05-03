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Yeşil Barış Hareketi’nde yeni başkan Feriha Tel

03 Mayıs 2019 Cuma 20:14
Yeşil Barış Hareketi’nde yeni başkan Feriha Tel
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Yeşil Barış Hareketi, olağan genel kurul toplantısında yeni dönem yönetim kurulu üyeleri ile organlarını belirlerken, başkanlığa Feriha Tel’i getirdi. 

Genel Kurul’da seçilen asil üyeler; Doğan Sahir, Ersun Aytaç, Tuğberk Kaya, Ayşe Kişmir, Feriha Tel, Vijdan Şengör ve Kaan Yatman oldu. Yedek üyeliklere ise; Ayşe Develioğlu, Feray Yılmaz ve Salahi Aligüllü seçildiler.

Genel Kurulda diğer organlar ise şöyle belirlendi:

Mehmet Aydın Öncülay, Ayşe Salkım ve Ezcan Özsoy “Denetim Kurulu” üyeliğine, “Tuncer Bağışkan, Emel Tel ve Nafiye Güden ise “Onur Kurulu” üyeliklerine getirildiler.

Yeşil Barış Hareketi’nin Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler, dün yaptığı ilk toplantıda görev bölümünü gerçekleştirdi.

TEK ADAY TEL OYBİRLİĞİYLE BAŞKAN…

Tek başkan adayı olan Feriha Tel oybirliği ile Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilirken, Doğan Sahir’in geçen dönem olduğu gibi, Genel Sekreter olarak görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Ersun Aytaç ise Asbaşkan ve Saymanlığa getirildi.

Seçilen üyelerin 2 yıl boyunca görev yürüteceği yeni dönemde, faal üyelerin de sorumluluk alanları belirlendi.

Buna göre Tuğberk Kaya İletişim ve Dış İlişkiler Sorumlusu, Vijdan Şengör ile Salahi Aligüllü eğitim, araştırma ve Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler sorumlusu, Feray Yılmaz üye ilişkileri ve aidatlarının takibi, Ayşe Kişmir ile Ayşe Develioğlu ise Sosyal Etkinlikler ve Aktiviteler Sorumlusu olarak görev aldı.

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