YEŞİLIRMAK: “VAKA ÇIKMAZSA BÖLGESEL AÇILMA OLSUN”

ÖZEL HABER

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Belediyemizin önünde PCR testlerimizi yapıyoruz. Bu testlerimizi de bölgemizde tüm köylere yaymış durumdayız. Bölgemizde diğer belediyelerde de bu testler yapılıyor. Eğer oralarda da herhangi bir vakaya rastlanmazsa, bölgesel açılmayı talep edeceğiz. Bölgemizde açılmaya gidilirse, ekonomi biraz hareketlenecektir. Tabii bu durumda da bölgeye girecek olan insanların ve tedarikçilerin de PCR’larını yapmak koşuluyla bunu yerine getirsinler. Biz bu PCR sonuçlarına göre İlçe Emniyet Kurulu ile görüşeceğiz. En azından bölgede çocuklarımız eğitimlerine devam etsinler, esnafımız biraz kazansın. Bunu daha önce Mart ayında başarmıştık. Bunu yine başarabileceğimize inanıyorum. Daha önceden tecrübemiz var” dedi.

Bölgedeki vakalar ile ilgili de konuşan Yeşilırmak, “Şu an bölgemizde toplamda 10 vaka var. Dün itibariyle bir askerimiz negatife döndü. Diğer vatandaşlarımızın semptomları çok iyidir. Tedavileri devam ediyor ve durumları çok iyidir” dedi.