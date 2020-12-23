YEŞİLIRMAK’TAN ZİYAMET İLKOKULU’NA ZİYARET

Bahar SANCAR

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak bölge okullarına gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde bugün Ziyamet İlkokulu’na gitti. Yeşilırmak’ı okul müdürü Cansev Benar ve öğretmenler karşıladı. Yeşilırmak, okul ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu ve Covid-19 sürecini değerlendirdi.

Yeşilırmak, Covid-19 süreci ve bulaş konusunda bölgede alınan tedbirler sayesinde vatandaşların, sağlık çalışanlarının, eğitim alanında çalışan öğretmenlerin ve esnafın daha dikkatli ve duyarlılığı sayesinde ülke genelinden daha iyi durumda olunduğunu kaydetti.

Önümüzdeki dönemde daha da duyarlı ve bilinçle hareket etmeye devam edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yeşilırmak, tedbirlerin elden bırakılmaması için herkese büyük görev düştüğünü ifade etti. Yeşilırmak, okullardaki öğrencilerin pandemi dolayısıyla olumsuz etkilendiğini ancak, öğretmenlerin ve bakanlığın bilinçli yaklaşımıyla, çocukların ve ailelerin de korunmasının devamının şart olduğunu dile getirdi.