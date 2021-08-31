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Yeter Akış hayatını kaybetti

31 Ağustos 2021 Salı 09:01
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Yeter Akış hayatını kaybetti

Kıbrıs'ın sevilen isimlerinden Yeter Akış hayata gözlerini yumdu.

Akış'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu...

Gündem Kıbrıs olarak Akış ailesine baş sağlığı dileriz...

Çatalköy Belediyesi şu paylaşımda bulundu:

Belediyemizin eski çalışanlarından ve köyümüzün sevilen insanlarından Yeter Akış'ı kaybettik. Acımız sonsuzdur. Tüm sevenlerinin başı sağolsun. Cenazesi 31.08.2021 ( Bugün) Çatalköy Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip Çatalköy Kabristanlığında  defnedilecektir.

Son Güncelleme: 31.08.2021 09:45
Anahtar Kelimeler:
Yeter Akış
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