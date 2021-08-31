Yeter Akış hayatını kaybetti

Kıbrıs'ın sevilen isimlerinden Yeter Akış hayata gözlerini yumdu.
Akış'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu...
Gündem Kıbrıs olarak Akış ailesine baş sağlığı dileriz...
Çatalköy Belediyesi şu paylaşımda bulundu:
Belediyemizin eski çalışanlarından ve köyümüzün sevilen insanlarından Yeter Akış'ı kaybettik. Acımız sonsuzdur. Tüm sevenlerinin başı sağolsun. Cenazesi 31.08.2021 ( Bugün) Çatalköy Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip Çatalköy Kabristanlığında defnedilecektir.
Son Güncelleme: 31.08.2021 09:45