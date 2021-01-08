Yıkamaya verilen araçtan para çalındı

Mağusa’da faaliyet gösteren bir oto yıkama yerine temizlenmek maksadıyla bırakılan araç içerisinde muhafaza edilen 23 bin TL nakit paranın çalındığı ve olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polisten alınan bilgilere göre, 5 Ocak Salı günü 11:00-14:30 saatleri arasında, Mağusa’da, faaliyet gösteren bir oto yıkama yerine temizlenmek maksadıyla bırakılan araç içerisinde muhafaza edilen 23.000 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen J.B.N.E.(E-33) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.