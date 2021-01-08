Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
KKTC'de 1 ölüm daha!
Kapat

Yıkamaya verilen araçtan para çalındı

Mağusa’da faaliyet gösteren bir oto yıkama yerine temizlenmek maksadıyla bırakılan araç içerisinde muhafaza edilen 23 bin TL nakit paranın çalındığı ve olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

08 Ocak 2021 Cuma 15:24
1538 Okunma
Yıkamaya verilen araçtan para çalındı

Mağusa’da faaliyet gösteren bir oto yıkama yerine temizlenmek maksadıyla bırakılan araç içerisinde muhafaza edilen 23 bin TL nakit paranın çalındığı ve olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polisten alınan bilgilere göre, 5 Ocak Salı günü 11:00-14:30 saatleri arasında, Mağusa’da, faaliyet gösteren bir oto yıkama yerine temizlenmek maksadıyla bırakılan araç içerisinde muhafaza edilen 23.000 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen J.B.N.E.(E-33) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 1 ölüm daha!
KKTC'de 1 ölüm daha!
SERALARINDA BOMBUS ARISI KULLANAN ÜRETİCİLERİN ÖDEMELERİ YATIRILDI
SERALARINDA BOMBUS ARISI KULLANAN ÜRETİCİLERİN ÖDEMELERİ YATIRILDI
ENGELLİLERİN İSTİHDAM SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ
ENGELLİLERİN İSTİHDAM SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim