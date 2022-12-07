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Yıllar sonra nihayet… KTİMB projeye start verdi

Çağdaş yapısı ile arzu edilen modern sağlık hizmetinin yanı sıra sosyolojik ve psikolojik açıdan da ihtiyaca cevap vererek yaşlılarımızın yaşam kalitesi arttırmaya yönelik projelendirilen, Lapta Huzurevi yıllar sonra nihayet hayat buluyor.

07 Aralık 2022 Çarşamba 18:55
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Yıllar sonra nihayet… KTİMB projeye start verdi



Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) tarafından açılan Lapta Huzurevi Projesi ihalesini Öz-Pa Construction and Design Ltd. kazandı.
Direktörlüğünü Ertan Paralik’in yaptığı Öz-Pa Construction and Design Ltd. ile KTİMB arasında 6 Aralık 2022 tarihinde imzalanan sözleşmeye müteakip, projenin inşaatına da başlandı.
3938 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek olan projenin bir yılda tamamlanması hedefleniyor. 

BODRUM + 3 KAT TOPLAMDA 3938 METREKARE

Lapta Huzurevi Projesi bodrum+3 kattan oluşacak. 3938 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek olan projede; bodrum 503 metrekare, zemin + 2 kat ise 3435 metrekarelik bir alana sahip olacak.

BODRUM KAT PLANI

Lapta Huzurevi Projesi’nin bodrum kat planı, makine odası, soğuk oda, ütü odası, çamaşır odası, personel odası, duş, wc, kirli odası, depo ve teknik odalardan oluşacak.

ZEMİN KAT PLANI

Lapta Huzurevi Projesi kapsamında 1509 metrelik zemin kat; giriş holü, danışma, çay ocağı, dinlenme odası, personel odası, duş, wc, hemşire odası, depo, kütüphane, TV ve oturma odası, ziyaretçi odası, Dr. odası, ilaç deposu, fizik tedavi odası, 13 adet yatak odası, mutfak servis bölümü ve yemekhaneden oluşacak.

BİRİNCİ KAT PLANI

Lapta Huzurevi Projesi kapsamında 1. Kat; toplam 1239 metrekarelik bir alana sahip olacak. Katta arşiv ve yönetici odası, çay ocağı, personel ve dinlenme odaları, duş, wc, hemşire odası, depo, TV ve oturma odası, sağlık merkezi, Dr. Odası, psikolojik destek odası, fizik tedavi odası ve 14 adet yatak odası bulunacak.

İKİNCİ KAT PLANI

İkinci ve son kat; 687 metrekarelik bir alana sahip olurken bu kat; toplantı odası, çay ocağı, personel ve dinlenme odası, duş, wc, hemşire odası, depo, sosyal çalışma odası ve 7 adet yatak odasından oluşacak.

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