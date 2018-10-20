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Yine iş kazası!

Sosyal medyada bir vatandaşın paylaştığı iş kazası olayı büyük tepki gördü.

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:52
Yine iş kazası!

Sosyal medyada bir vatandaşın paylaştığı iş kazası olayı büyük tepki gördü. Gönyeli'de yağmurlu havada inşaatta çalıştıraln bir işçi düşerek yaralandı. Çalışanın 5 metreden düştüğünü belirten vatandaş, nefes alamadığını ve bilincinin yerinde olmadığını yazdı. Ayrıca vatandaş, İnşaat sahibine de tepki gösterek "bir insanın canının bu kadar değersiz olamaz"dedi

Oldukça duygulanan vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

Gönyeli'de evimin hemen yanındaki yurt inşaatı.. Hafta sonu olmasına rağmen, hem de bu hava koşullarında bugün de isçiler çalışmaya devam etti. Bir isçi yaklaşık 5metreden düşerek yaralandı. (Ki bu ilk kaza değil!) Bilinci yerinde değil. Konuşamıyor. Nefes almakta zorluk çekiyor. Simdi hasta haneye kaldırıldı. Kendine gelene kadar acilde bekleyeceğim. İnşaatın sahibi, Selahattin bey(!), siz de buyurun gelin. İsçilerinizi çalıştırdığınız koşulların sonuçları ne oluyor kendi gözlerinizle görün. Bir insanın cani bu kadar değersiz olamaz! Olmamalı!!! Benim ülkemde çalışan hiçbir isçiye, emekçiye bu çalışma koşulları layık görülemez.

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GönyeliIş KazasıTepkiHaberGündemKıbrıs
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