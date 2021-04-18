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YKP, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASI SÜRECİ YORUMLADI

 Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında yaşanan süreci, Kıbrıs’ın kuzeyinde Türkiye’nin egemenliğinin göstergesi olarak niteledi. Kanatlı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yaşananlara ses çıkarmayarak “eşit egemenlik” talebinin gerçek olmadığını gösterdiği görüşünü belirtti.

18 Nisan 2021 Pazar 10:23
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YKP, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASI SÜRECİ YORUMLADI

YKP Genel Sekreteri Kanatlı yazılı açıklamasında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayypip Erdoğan’ın yargıya yönelik söylemlerini ve bunu alkışladığını savunduğu Cumhurbaşkanı Tatar’ı eleştirdi.

Partisinin on yılladır “Kıbrıs’ın kuzeyinin Türkiye’nin yerel bir alt idaresi olduğunu” söylediğini belirten Murat Kanatlı “Ama bazıları buna öfke ile karşı çıkmaktaydı. YKP bu çevrelere açıkça sorar: Hani, egemen çağdaş devlet nerde?” diye sordu.

“Tayyip Erdoğan’ın yanıltıldığını, aslında Anayasa Mahkemesi kararının başka olduğunu, ona doğruların aktarılması gerektiğini söyleyerek konuyu saptırmaya çalışanları da üzülerek gözlemlemekteyiz” diyen Kanatlı, bunun saflık veya bazı kesimleri kızdırmadan muhalefet etme girişimi olduğunu savundu.

Kanatlı açıklamasında “YKP yeniden hatırlatır ki Kıbrıs sorunun çözülmesi için mücadele Kıbrıs’ta yaşayan herkesin geleceği için tek çıkış yoludur, bunun için daha fazla mücadele edilmesinin altını bir kez daha çizer” ifadelerine de yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
YKPAnayasa Mahkemesi
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