YKP, asgari ücretin yeniden belirlenmesi çağrısında bulundu

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı yaptığı açıklamada, dövizin yükselmesi ve temel gıda maddelerine zam yapılmasına rağmen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağırmamasından dolayı Hükümeti eleştirdi.



Kanatlı, “Yapılan onca zamdan sonra ve eriyen alım gücü karşısında yürürlükteki asgari ücret ile çalışanlar günlük 63 TL ile 4 kişilik ailesinin yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılayabileceği iddia edilmektedir” dedi.



Devlet Planlama Örgütü’nün kriterlerine göre gıda için asgari ücretin yüzde 40’ının harcanması gerektiğini belirten Kanatlı, buna göre bir ailenin günlük 25 TL’ye yeterli beslenebileceğinin öngörüldüğünü savundu.



Kanatlı, “Açlık sınırının zaten altında olan asgari ücret, son dönemdeki ekonomik göstergelerle okunduğunda insani bütün değerleri ayaklar altına alan seviye gelmiştir” dedi.



Asgari ücretin belirleme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992'den beri açıklamadığı geçim endeksinin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirten Kanatlı, “Asgari ücretin insanca, adil bir rakam olarak belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen hemen toplantıya çağrılmalı ve geçmişte defalarca ortaya konan sendikaların itirazları göz önüne alınarak 2018 ilk asgari ücret hemen belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.



Kanatlı ayrıca, asgari ücretlilerin ek ücret almadan haftada 40 saatin üzerinde çalıştırılmasını engellemek için de denetleme yapılması çağrısında bulundu.