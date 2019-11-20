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YKP: "Kıbrıslılar çözüme razı olmalı"

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, “artık Kıbrıslıların çözüm için anlaşmaktan başka dünyanın kendilerinden istediği bir şey olmadığını kabul edip çözüme razı olmaları gerektiğini” söyledi. 

20 Kasım 2019 Çarşamba 11:50
YKP: "Kıbrıslılar çözüme razı olmalı"

Durduran, yaptığı yazılı açıklamada Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi. 
Kıbrıs’ta sorunu çözme çalışmalarının büyük iddialarla ve suçlamalarla devam ettiğini ifade eden Durduran, “Ancak BM’nin kararı, yani Kıbrıs’la ilgili devletlerin tümünün onayıyla alınan kararlara dayanan görüşme ve çözüm çerçeveleri, Kıbrıs’ın bütünlüğünün sağlanması içindir” dedi. 
Görüşmelerin sürmesinin ‘henüz bölünme tamamlanmamıştır’ anlamına geldiğini savunan Durduran, bunun da birleştirme umudunun yaşadığı anlamına geldiğini kaydetti.
“Buna rağmen Cumhurbaşkanı birleştirme için çaba harcadığına dünyayı inandırmaya çalışırken Başbakan dahil Dışişleri Bakanının bu iş olmaz demesi ve Türkiye’den de destek bulması artık usandırma politikasına geçtiklerini göstermektedir” iddiasında bulunan Durduran, halkın artık suçlama veya suçlatma oyununa son verilmesini sağlaması gerektiğini ifade etti. 
Durduran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Suçlama oyununa katılmayan kalmamıştır. Eski cumhurbaşkanı Talat’ın saldırgan açıklamaları da kanıtlamaktadır ki Ada’mızı birleştirme çalışmalarının dünya için yani hepimiz için ne kadar önemli olduğunu henüz anlayamamış bulunuyoruz. Amma en önemli müttefiklerinden olan Türkiye’ye askeri bir pakt olan NATO’nun başındaki ABD, üye devlete silah ambargosu bile uygulayabilmiştir; o kadar önemlidir. Denizlerdeki hak kavgası da işin nasıl savaşa doğru gelişebileceğini göstermektedir.”

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