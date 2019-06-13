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YKS, 15- 16 Haziran’da Lefkoşa dahil 188 sınav merkezinde uygulanacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu hafta sonu yapılıyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:30
YKS, 15- 16 Haziran’da Lefkoşa dahil 188 sınav merkezinde uygulanacak
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2 buçuk  milyondan fazla adayın katılacağı sınav, Lefkoşa dahil 188 sınav merkezinde uygulanacak.

Üniversiteye girişte ilki geçen sene uygulanan ve bu yıl 15-16 Haziran’da yapılacak 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üç oturumdan oluşan sınavın, 188 sınav merkezinde uygulanacağını, sınava toplam 2 milyon 528 bin 110 aday gireceğini kaydetti.

“Temel Yeterlilik Testi’ne 2 milyon 515 bin 91, Alan Yeterlilik Testi’ne 2 milyon 24 bin 596 aday, Yabancı Dil Testi’nde ise 137 bin 772 adayın sınava gireceğini belirten Aygün, “YKS, kurumumuzun uyguladığı sınavların en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınavı. Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. YKS, Lefkoşa Sınav Merkezi de dahil olmak üzere toplam 188 sınav merkezinde uygulanacak. YKS’ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday girecek.” dedi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
YKS
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