Yoğun bakımda 3 yatak kaldı!

Son iki haftadır ciddi şekilde artış gösteren Covid-19 vakalarına paralel bir şekilde yoğun bakım hastaları da artış gösterdi.

Uzun bir süre neredeyse boş kalan yoğun bakım servisi bugünlerde en yoğun günlerini yaşıyor. Yoğun bakıma kaldırılan hastaların üçte ikisi ise entübe edilmiş durumda.

Yoğun bakımdaki hastaların 3’te 2’si entübe

Bugün itibarı ile yoğun bakımda toplam 21 hasta tedavi görüyor. 21 Covid-19 hastasının 14’ü tedavi sürecini entübe şekilde geçiriyor. Diğer 7 hasta ise Highflow yani yüksek akımlı oksijen tedavisi görüyor.

21 kişinin 9’u aşısız

Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 21 hastanın 9’u aşısız bir şekilde Covid-19 hastalığına yakalanmış. Aşısız şekilde Covid-19’a yakalanan hastaların bu hastalığı aşılı kişilere göre çok daha ağır geçirdiği biliniyor.

Sinovaclar çoğunlukta

Aşısızları bir kenara bıraktığımızda 2 veya 3 doz Sinovac aşısı olan ve üzerinden 3 ay geçmiş kişiler yoğun bakım servisinde aşılılar kategorisinde başı çekiyor. Yoğun Bakımda 2 veya 3 doz Sinovac olmuş kişi sayısı 8 kişi.

Yine yoğunbakımda 2 doz sinovac 1 doz biontech olan kişi sayısı 1, 2 doz Astra Zeneca olan kişi sayısı ise 1. Bir kişi ise Johnson&Johnson aşısı olmuş.

55-75 yaş aralığı zirvede

Yoğun bakıma yatışı yapılan hastaların yaşlarına bakıldığı zaman ise 5 kişi hariç geriye kalan tüm hastaların 55-75 yaş aralığında olduğu görülüyor.

Geriye kalan hastalara bakıldığı zaman ise 39, 54, 51, 80,96 yaşındaki hastalar yoğun bakımda tedavi görüyor.

14 erkek, 7 kadın

Tedavisi yoğun bakımda devam eden kişilerin cinsiyetine bakıldığında ise erkekler çoğunlukta. 21 kişilik yoğun bakımda 14 erkek hasta ve 7 kadın hasta tedavi görüyor. Vakalara bakıldığında da bir oran açık şekilde görülüyor.

Kaynak: Haber Kıbrıs