Günlük test ve vaka sayıları önceki günlere kısmi düşüş gösterdi...

Ülke çapındaki aşı sayısı ve yüksek sayıdaki taburculuk umut verici oldu...

Yoğun bakımda yatan hasta sayımız 1 kişi artarak 6 oldu..

Saptanan ve son birkaç günlük tablolardaki vaka sayılarına dahil olan ama henüz hastanedeki tetkikleri ve/veya dış merkezlere sevkleri tamamlanmayan vaka sayısında düşüş oldu..



Sağlık Bakanlığı verilerinde 'yerel vaka' olarak ifade edilen kaynağı belirsiz vakaların sayısı yine dikkat çekti... Bugünkü 139 vakanın 112'si 'yerel vaka' olarak tespit edildi...

Temaslılar arasından pozitife dönüşler devam ediyor... Bugünkü 139 vakanın 23'ü temaslılar arasından oldu...

Hava ve/veya deniz yoluyla ülkeye gelenler arasından bugün 4 vaka tespit edildi...

Taburcu edilen hasta sayısı, yeni saptanan vaka sayısından 10 kişi az oldu..

Düne göre otellerde ve/veya yurtlarda tedavi olanların sayısı 1 kişi arttı, hastanede toplam yatılı tedavi gören hastaların sayısı 34 kişi arttı...

Yeni tespit edilen vakalar arasından tetkikleri devam eden ve tedavilerine nerde devam edileceğine dair işlemler henüz tamamlanmamış olan vaka sayısı ( düne göre 25 kişi azalarak) 350 oldu...

Tedavisi devam eden toplam vaka sayımız 10 kişi arttı...

Güvende kal uygulamasında ise son 24 saatte takılan bileklik sayısı 488 olurken çıkarılan bileklik sayısı 270 oldu... Takılan toplam bileklik sayısı 32610 ve çıkarılan toplam bileklik sayısı ise 30533 oldu... Bugün itibariyle takip edilen bileklik sayısı ise 2077 oldu...

Son 24 saatte yapılan 18045 test sonucunda 139 vaka tespit edildiği açıklandı...

Bugün taburcu edilen hasta sayısı ise 129 oldu...

Yoğun bakımdaki 6 hastamız ve diğer servislerdeki 111 hastamızla birlikte hastanede tedavi gören toplam hasta sayımız 117 oldu.

Henüz tetkikleri tamamlanıp bir merkeze yerleştirilmeyen 350 hastamız ve tedavilerine yurtlarda ve/veya otellerde devam eden 1223 hastamızla birlikte şu an tedavi gören toplam hasta sayımız 1690 oldu...