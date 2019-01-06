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Yortu nedeniyle Gazimağusa’da ayin düzenlendi

06 Ocak 2019 Pazar 14:14
Yortu nedeniyle Gazimağusa’da ayin düzenlendi

Kıbrıslı Rumlar’ın kutsal günlerinden olan Theofania Yortusu nedeniyle Gazimağusa’da ayin düzenlendi.

Surlariçi’ndeki Ay. Georgios Kilisesi’nde ayin düzenleyen Rumlar, ardından Palm Beach sahilinde denize haç atma merasimi yaptı.

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Kıbrıslı Rumlar’ın kutsal günlerinden olan denize haç atarak suları kutsadığı Theofania Yortusu nedeniyle bugün Gazimağusa Surlariçi’ndeki Ay.Georgios Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

Sabah saat 07.30’da başlayan ayin 10.30’a kadar devam etti.

Onlarca Kıbrıslı Rumun katıldığı ayinde ilahi ve dualar okundu, mumlar yakıldı.

Ayinin ardından saat 11.30’da ise Palm Beach sahiline gidilerek, denize haç atma ritüeli gerçekleştirildi.

Papazlar tarafından atılan haçlar, Rumlar tarafından denize girilerek çıkarıldı. Rumlara küçük ikonlar armağan edildi.

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