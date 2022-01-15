Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Resmi nikahlı eşini imam nikahlı eşiyle görünce darp etti
Resmi nikahlı eşini imam nikahlı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata bağlandı
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata...
Flaş Haber
YSK, yurttaşları uyardı
Kapat

YSK, yurttaşları uyardı

YSK, dağıttığı seçmen kartları yanında, seçmenin nasıl oy kullanacağına dair bilgilendirici bildiri de dağıttı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 10:13
440 Okunma
YSK, yurttaşları uyardı
banner108

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime az bir süre kala seçmen kağıtlarını dağıtırken, yurttaşalra seçmenin nasıl oy kullanacağına dair bildiri de dağıtıyor. Bildiride, mühür, mühür ve tercih ya da karma seçenekleri detaylandırılıyor. 

MÜHÜR

Bildiride, seçmenin herhangi bir siyasal partiye mühür vurarak, oy vermek istemesi halinde, 'evet mührü' ile oy pusulasının üzerindeki partinin ampleminin ve isminin altında yer alan kare içerisine 'evet mührü'nü bir defa basacağı ifade edildi.

MÜHÜR VE TERCİH

Seçmenin bir partiye mühür basması sonrası, mühür bastığı partinin adayları arasında tercih de yapabileceğinin kaydedildiği bildiride, isimlerin karşısındaki kareye işaret koyularak, bunun yapılacağı belirtildi. Seçmenin Lefkoşa'da 8, Mağusa'da 6, Girne'de 5, İskele'de 2 Güzelyurt'ta 1 ve Lefke'de de 1 tercih yapılabileceği aktarıldı. 

KARMA 

Karma oy kullanacak seçmenin ise Lefkoşa'da en 8 en fazla 16, Mağusa'da en az 6 en fazla en fazla 13, Girne'de en az 5 en fazla 11, Güzelyurt'ta en az 1 en fazla 3, İskele'de en az 2 en fazla 5 ve Lefke'de en az 1 en fazla 2 tercih kullanılabileceği kaydedildi.

YSK bildirisinde ayrıca seçmenin her ilçe için karma oy kullanmak zorunda olmadığı, en az 23, en fazla 50 aday için oy kullanabileceği aktarıldı. 

Son Güncelleme: 15.01.2022 13:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
“Muhalefet gibi rüya görmüyoruz"
“Muhalefet gibi rüya görmüyoruz"
Dr. Fazıl Küçük ölümünün 38. Yıl dönümünde anıldı
Dr. Fazıl Küçük ölümünün 38. Yıl dönümünde anıldı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim