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YSK’dan hatırlatma: Saat 18.00’den sonra propaganda yasak

YSK, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde siyasal parti ve bağımsız adayın yürüttüğü propagandanın, Seçim ve Halkoylaması Yasası gereğince bu akşam saat 18.00’de sona ereceğini hatırlattı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 16:16
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YSK’dan hatırlatma: Saat 18.00’den sonra propaganda yasak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün yaptığı 35 numaralı duyuruda, propaganda yasağının, propaganda ve propaganda nitelikli yayınların sosyal medya ve internet üzerinden yapılan, bilhassa haber sitelerinde yer alan banner yayınlarını da kapsadığını kaydetti. Siyasi parti ve bağımsız adayın propaganda nitelikli yayın ve/veya bannerlerinin bugün 18.00 itibarıyla sitelerden kaldırılması gerekiyor.

Açıklamada, yasadaki “Oy verme gününden önceki gün saat 18.00'den sonra ve oy verme gününde genel veya halka açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu amaçla yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasını etkileyebilecek nitelikte söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız söylenti çıkaranlar, altı aya kadar hapis cezasına çarptırılabilirler” düzenlemeye dikkat çekildi.

Propaganda nitelikli yayınlara bugün saat 18.00’den sonra devam edilmesi halinde madde 187 altında suç oluşturacağı hatırlatılan açıklamada, bu yasağa uymayanlar hakkında toplama, kapatma ve erişimi engelleme dahil her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı.

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