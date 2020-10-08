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YSK’dan Maraş’la İlgili Men Kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kapalı Maraş bölgesinde ve/veya civarında herhangi bir törenin yapılmasının veya o mahalde nutuk veya demeç verilmesinin men edilmesine ve gereğinin yapılmasına karar verdi.

08 Ekim 2020 Perşembe 11:14
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YSK’dan Maraş’la İlgili Men Kararı

Oy birliğiyle alınan karar, Polis Genel Müdürü’ne, Gazimağusa Belediye Başkanı’na ve Gazimağusa Polis Müdürü’ne tebliğ edildi.


YSK, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın Seçim Koordinatörü Avukat Ali Tunçtaşlı’nın dün ilettiği şikayet yazısını değerlendirerek aldığı kararı açıkladı.


YSK, 11 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili Seçim Takvimi içinde Kapalı Maraş bölgesinin açılması nedeni ile tören yapılmasının, 5/1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 80. maddesi altında yasak olduğunu vurguladı.


Kararda, bugün Kapalı Maraş bölgesinde ve/veya civarında herhangi bir törenin yapılmasının veya o mahalde nutuk veya demeç verilmesinin men edilmesine ve gereğinin yapılması için kararın Polis Genel Müdürü’ne, Gazimağusa Belediye Başkanı’na ve Gazimağusa Polis Müdürü’ne tebliğine oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

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