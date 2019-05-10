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Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru

10 Mayıs 2019 Cuma 12:06
Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru
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23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde İhtiyar Heyeti Üyeliğine adaylığını koyacak kişilerin, 17 Mayıs Cuma günü, İlçe Seçim Kuruluna başvurmaları gerektiği bildirildi.

YSK’dan yapılan duyuruda, başvuruların, adayın Anayasa ve Yasanın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduğunu belirten, adayın imzasını taşıyan bir yazı ile yapılacağı belirtilirken, başvuruların, polis karakter belgesi, en az üç yıldan beri daimî ikametgâhının KKTC’de olduğunu gösteren muhtar belge veya belgeleri, Kimlik Kartı veya fotokopisi, yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi ile birlikte yapılacağı belirtildi.

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Arzu eden adaylar İlçe Seçim Kurulları tarafından bu amaç için düzenlenen formlardan yararlanabilecek.

Başvurular ile birlikte sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde, ilgili adayın seçim sonucunda seçimi kazanması dikkate alınmayabilecek.

Adaylıklarını koyanlar, 18 Mayıs Cumartesi günü Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda akşam ana haber bülteninden hemen sonra geçici olarak ilân edilecek. (BRT/MAIL)

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Yüksek Seçim Kurulu
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