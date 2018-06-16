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“Yunanistan ile ilgili bize ait adaların işgal edilmiş olma sorunu var"

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım Kıbrıs’ta oldu bittilere fırsat vermeyeceklerini söyledi...

16 Haziran 2018 Cumartesi 16:28
“Yunanistan ile ilgili bize ait adaların işgal edilmiş olma sorunu var"

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım Kıbrıs’ta oldu bittilere fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Yıldırım, Youtube kanalı Babala TV’de yaptığı açıklamada dış konuları değerlendridi.

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Kıbrıs konusu ile ilgili bir soru üzerine ise Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güçlü bir Türk askeri bulunduğuna işaret etti.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, “Kardeşlerimiz, soydaşlarımız için ne gerekiyorsa onu yaparız. Çünkü orada biz bedel ödedik, şehitlerimiz var. Asla oldubittiye getirmeyiz” şeklinde konuştu.

“Yunanistan ile ilgili bize ait adaların işgal edilmiş olma sorunu var. Uluslararası hukuk kapsamında bu oldu bitti karşısında ne yapacağız?” sorusunu yanıtlarken ise Yıldırım, “Anlaşmalara yazılmamış ismi cismi belli olmayan yüzlerce kayalık var. Kardak da bunlardan biri. Kime ait olduğu antlaşmalarda belli olmayan adalar için bizim duruşumuzda bir farlılık yok. Bunların herhangi bir şekilde Yunanistan tarafından kullanılması, bayrak takılmasını, oralara çıkılmasını asla kabul etmiyoruz ve anında müdahale ediyoruz. Yani herhangi bir şey Yunanistan’a bırakılmış değil, bu konuda düzeltme yapmak isterim” dedi.

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