Yurt odasını soyup soğana çevirmiş

Gemikonağı’nda meydana gelen hırsızlık olayının ileri soruşturmasında yurt odasından yapılan hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, 31 Ocak tarihinde Gemikonağı’nda meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklu bulunan Y.E.İ.(E 23)’nin, yapılan ileri soruşturmada; Ocak 2021 ayı içerisinde çalışmakta olduğu yurt odası içerisinden 1 adet bilgisayar kasası,1 adet bilgisayar monitörü ve aparatlarını, 1 adet valiz, 2 adet televizyon, 1 adet bilgisayar masası, 1 adet 4 kişilik yemek masası ve 1 adet çalışma koltuğunu çaldığı tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.