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Yurtdışına çıkışı yasaklandı

Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Enginol dün teminata bağlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 17:05
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Yurtdışına çıkışı yasaklandı

Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Enginol dün teminata bağlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı.

Döşenci 04 Haziran 2020 tarihinde 16.45 - 17.20 saatleri arasında Zeytinlik - Girne adresinde sakin zanlı Mehmet Enginol’un ikametgâhında yapılan aramada, 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içi su dolu kova içerisinde, üzerinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan nargile şekline getirilmiş alt kısmı kesik pet şişe bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 10.06.2020 17:20
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuMahkeme
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