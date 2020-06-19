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Yurtdışına çıkısı yasaklandı

Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammet Bestami Durmuş teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Haziran 2020 Cuma 14:38
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Yurtdışına çıkısı yasaklandı

Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammet Bestami Durmuş teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, 16.06.2020 tarihinde, saat 00.40 raddelerinde Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun 0-1 kilometreleri içerisinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Alayköy’ de sakin Mustafa İpek’in (E-65) yönetimindeki ML 357 plakalı motosiklet sürücüsü seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Gönyeli giriş kavşağına geldiğinde kavşakta durmayarak, karşı yönden gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yapması sonucu o esnada Güzelyurt istikametinden gelip sol şerit içerisinde aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Muhammet Bestami Durmuş’un (E-20) yönetimindeki LH 423 plakalı salon araç sürücüsünün önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır bir şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ambulans ile kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, zanlının motosikleti hiç görmediğini ve çarptıktan sonra frene bastığını beyan ettiğin belirtti.

Polis, zanlının göz muayenesinden geçirildiğini hem renk kör hem de hipermetrop olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla,  zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 3 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
Hacımulla, zanlının yargılanıncaya değin ehliyetine de el konulmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 19.06.2020 15:11
Anahtar Kelimeler:
Ölümlü KazaMahkeme
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Ouz 2020-06-19 17:45:50

Renk körü adam ehliyet alabiliyor mu ya?

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