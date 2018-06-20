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Yurtdışına çıkışları yasaklandı

Güvenlik görevlilerinin arkadaşları sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:15
Yurtdışına çıkışları yasaklandı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Türkiye’den balayı tatili için gelen ve kalacakları otelin diskosuna terlikle girdiği gerekçesi ile İlter Faik Kaya ve Nesrin Kaya’yı darp eden 9 güvenlik görevlisi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlıların avukatları ortak beyanda bulunarak, Kaya’nın olay gecesi güvenlik görevlilerini darp ettiğine dair kamera görüntüleri olduğunu ve şikâyetçi olacaklarını öne sürdüler.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 5’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1’er kefilin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi ve 10’ar bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

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Soruşturma tamamlandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, mahkemede verdiği bilgide zanlıların  “Vahim zarar”, “Ciddi darp” ve “Darp” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Çamlıbelli, zanlılar Göksel Kimyalar, Nurettin Beyazsaçlı, Haluk Güvence, Cemre Tabak, Hüseyin Arı, Bayram Sözüdoğru, Halil Işık, Yasin Çaktu ve Veli Umut Erkal’ın 14 Haziran tarihinde Çatalköy’de faaliyet gösteren bir eğlence mekânında tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru Kader Çamlıbelli, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmasını sağlamak için uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

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Kemal 2018-06-20 11:44:27

İlahi Adalet KKTC de var buna inanıyorum. Parası olmayan gariban ölür araksı sağlam olan tanıdığı olan dayısı olan adam öldürse tecavüz etse serbest kalır. yazıklar olsun

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Kemal 2018-06-20 11:47:17

Bu ülkeden bi bok olmaz asalak yaşayan bir ülke KKTC paran varsa kralsın. yasa kanun herşey senden yana bu kadar hukuk yoksunu olamaz bir ülke.

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