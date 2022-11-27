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Yürüyüş yaparken çalınan bisikletine rastladı...

TDP genel sekreteri Nevzat Özkunt yürüyüş yaparken çalınan bisikletine rastladı, ilginç bir diyalog yaşandı.. Özkunt bu garip durumu sosyal medya hesabından paylaştı..

27 Kasım 2022 Pazar 14:55
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Yürüyüş yaparken çalınan bisikletine rastladı...



Özkunt'un paylaşımı şu şekilde:

BÜYÜK HIRSIZLAR
Çok ilginç bir pazar oldu bugün Lefkoşamızda. Yürüyüşe çıkmıştım. Mardo’nun önünden geçerken yaklaşık altı ay önce çalınan bisikletime nihayet rastladım. Onu hep arıyordum. Bulacağımı da biliyordum. İki kişi bisikletleri dayamış keyif yapıyorlardı pastanede. Yaklaştım “bu bisiklet bana ait” dedim. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Ben başkasından satın aldım, dedi. Polisi aramak için telefona sarıldım. Titremeye başladı. Konuşalım, dedi. “Kimden aldın,adını telefonunu ver” dediğimde kem küm ederek yanıt veremedi. Polisi aramadım,acıdım. Bisikletimi aldım, ordan ayrıldım. Şimdi ise sürüşün keyfini çıkarıyorum. Ha bu arada o kişiye “Benim yeminim var, bu ülkeyi soyan büyük hırsızları hapse sokmak için. Seninki de affedilir bir suç değil,ama şimdilik seni affediyorum. Bundan sonra kendine çok dikkat et, en ufak bir yanlışında yılların hapiste geçer” dedim.
İşte böyle kıssadan hisse Dostlar
Büyük hırsızlar,sıra size de gelecek.

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