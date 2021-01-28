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Yusuf Karal hayatını kaybetti

Esentepe Belediyesi eski başkanı Yusuf Karal bugün hayatını kaybetti.

28 Ocak 2021 Perşembe 13:04
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Yusuf Karal hayatını kaybetti

Esentepe Belediyesi eski başkanı Yusuf Karal bugün hayatını kaybetti.

Yusuf Karal'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Karal'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Esentepe mezarlığına defnedilecek.

Esentepe Belediyesi, Karal'ın vefat haberini sosyal meday üzerinden duyurdu:

Belediyemizin ikinci belediye başkanligi görevini iki dönem başarı ile yapan Degerli abimiz,başkanımız YUSUF KARAL 'ın vefat haberini üzüntü ile ögrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allahtan rahmet yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenaze bugün 28.01.Persembe ikindi namazına müteakip Esentepe mezarlığına defnedilecektir. Pandemi dolayısı ile lutfen kurallara uyalım ve sadece ailesinin katilim saglamasina imkan tanıyalım

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