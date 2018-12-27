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YYK, tüm kamu spotlarının YYK onayı ile yayınlanabileceğini hatırlattı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), tüm kamu spotlarının Yayın Yüksek Kurulu’nun onayı ile yayınlanabileceğini, bunun dışında hazırlanan içeriklerin Kamu Spotu başlığı ve YYK logosu ile yayınlanamayacağını hatırlattı.

27 Aralık 2018 Perşembe 14:53
YYK, tüm kamu spotlarının YYK onayı ile yayınlanabileceğini hatırlattı

Kamusal anlamda bir hizmeti, farkındalığı veya uyarıyı vurgulamak amacıyla hazırlanan ve sesli ya da görüntülü olarak radyo ve televizyon kuruluşlarına dağıtılan “Kamu Spotu” duyurularının, tüm kamuyu ilgilendiren konularda ve devlet eliyle oluşturulmasının esas olduğu belirtildi.

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Yayın Yüksek Kurulu’nun açıklamasında, değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası”na ve Bakanlar Kurulu kararına bağlı olarak, tüm kamu spotlarının Yayın Yüksek Kurulu’nun onayı ile yayınlanabileceği, bunun dışında hazırlanan içeriklerin Kamu Spotu başlığı ve YYK logosu ile yayınlanamayacağı hatırlatıldı.

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Yayın Yüksek KuruluYYKKamu SpotlarıYayınHaberGündemKıbrıs
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