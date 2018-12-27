YYK, tüm kamu spotlarının YYK onayı ile yayınlanabileceğini hatırlattı

Kamusal anlamda bir hizmeti, farkındalığı veya uyarıyı vurgulamak amacıyla hazırlanan ve sesli ya da görüntülü olarak radyo ve televizyon kuruluşlarına dağıtılan “Kamu Spotu” duyurularının, tüm kamuyu ilgilendiren konularda ve devlet eliyle oluşturulmasının esas olduğu belirtildi.



’nun açıklamasında, değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş veları Yasası”na ve Bakanlar Kurulu kararına bağlı olarak, tümnın Yayın Yüksek Kurulu’nun onayı ile yayınlanabileceği, bunun dışında hazırlanan içeriklerin Kamu Spotu başlığı velogosu ile yayınlanamayacağı hatırlatıldı.