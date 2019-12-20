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Zanlı Danyal Özdilaver yeniden mahkemede

20 Aralık 2019 Cuma 18:06
Zanlı Danyal Özdilaver yeniden mahkemede

 Lefkoşa’da 2 Aralık tarihinde meydana gelen adam kaçırma soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Danyal Özdilaver dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, olguları aktardı. Polis, 02.12.2019 tarihinde Adli Şube’ye gelen bilgide saat 20.00’de Süheyla Argüden’in KL 081 plakalı aracının yanındayken maskeli iki kişi tarafından zorla aracına bindirilip, elleri ve ayakları bağlanıp, müştekiye ait 9 milimetre çapındaki tabancayı kafasına dayayıp, “Kuyumcu dükkânının anahtarını vermezsen seni öldürürüz” dediklerini mahkemeye aktardı. Polis, müştekinin çantasındaki 100 Euro ve bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alındığını belirtti. Polis, zanlı Danyal Özdilaver’in aracında 13.10.2019 tarihinde evine maskeli kişilerce girilen Nijerya uyruklu müştekiye ait I-Phone marka cep telefonu bulunduğunu belirtti. Polis, Demirhan’da gerçekleşen maskeli üç kişinin gerçekleştirdiği soygunla ilgili olay mahallindeki araç lastik izleriyle zanlının aracının izlerinin örtüştüğünü söyledi. Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin TL nakdi teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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MahkemeHaberKıbrıs
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