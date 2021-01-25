Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...

Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor

Düzova’da meydana gelen hayvan sirkati ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar E.Ü, A.Y.A, H.Y, Ö.Ç zanlı E.Ü'nün karantinadan firar etmesinin anlaşılması üzerine tedbir amaçlı PCR testlerinin yapılarak tedbir amaçlı mahkemeye getirilmediler.

25 Ocak 2021 Pazartesi 16:00
919 Okunma
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor

Düzova’da meydana gelen hayvan sirkati ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar E.Ü, A.Y.A, H.Y, Ö.Ç zanlı E.Ü'nün karantinadan firar etmesinin anlaşılması üzerine tedbir amaçlı PCR testlerinin yapılarak tedbir amaçlı mahkemeye getirilmediler.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Aydoğanlı 18 -19 Ocak 2021 tarihleri 19.00-08.00 saatleri arasında Düzova'da ağıllar bölgesinde zanlıların Düzova’da sakin C.G’ye ait küçükbaş mandırasından yaşları 1 haftalık ve 1 buçuk aylık arasında kulak numarası olmayan 6 adet 3’ü erkek 3’ü dişi kahverengi ve beyaz renkli 2 tane siyah beyaz renkle erkek toplamda 8 adet melez kuzuları kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının söyledi.

Polis konu şahısların 20 Ocak 2021 tarihinde tespit edilmiş olup derdest emri gereği tutuklandıklarını bahse konu araç ve kuzular emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Yücel Kuşçu yapılan soruşturma kapsamında zanlıların 18 – 19 Ocak 2021 tarihleri 19.00 - 11.00 saatleri arasında yine Düzova ağıllar bölgesinde Lekoşa’da sakin zanlıların çiftçi M.G’nin küçükbaş mandırasından 10 günlük 1 adet beyaz ve 1 adet sadece kulakları siyah renk melez toplanda 2 tane kuzuyu kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis söz konusu kuzularında tespit edildiğini tespit edildikleri yerde 15 Ocak tarihinde poliste bulunan hırsızlık şikâyetine konu H.G’ye ait olan ağıldan çalınan 2 adet erkek cakka cinsi, beyaz, 15-20 kilogram olan iki aylık kulak numaraları meçhul kuzuların da tespit edilerek emare yapıldığını aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlı E.Ü'nün karantina süresi dolmadan firar ettiğinin anlaşıldığını bu nedenle zanlı ile birlikte tutuklu bulunan zanlılar A.Y.A, H.Y, Ö.Ç'nin PCR testlerinin yapıldığını ve tedbir amaçlı izole edildiklerini söyledi.

Polis test sonuçlarının beklendiğini belirterek zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak : Kamalı Haber Ajansı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneyde çalışanlar Metehan geçiş noktasında eylem yapıyor
Güneyde çalışanlar Metehan geçiş noktasında eylem yapıyor
"Bu salgına karşı başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum"
"Bu salgına karşı başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum"
VADİLİ’NİN BİR BÖLÜMÜNE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK
VADİLİ’NİN BİR BÖLÜMÜNE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim