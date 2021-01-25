ZAROĞLU: “AŞI KONUSUNDA GEREKLİ KOORDİNASYONLA SONUCA ULAŞILMASI LAZIM”

ÖZEL HABER

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Aşılama konusunda değerlendirmelerde bulunan Zaroğlu, “Aşı konusu gerekli koordinasyonla, sonuca ulaşması lazım. Önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuda yeniden görüşmeler olacaktır” dedi.

Sosyal medya üzerinden zaman zaman yapılan yorumlara ve gerginliklere de değinen Zaroğlu, “Bizi seven, bize inanan herkesten ricam, lütfen sosyal medya üzerinden cevaplar verilmesin. Kimse kimsenin gazına gelmesin ve insanlar bölünmesin. Ne yazık ki bazı sahte profillere aldırış ediliyor. Edilmesin. Kimin nerede doğduğuna, yaşadığına bakılmaksızın tüm Türkler kardeştir” dedi.