Zaroğlu: Bu koltuk kimsenin babasının malı değil

GÜNDEM KIBRIS - Kardelen Göksu

Yarın yapılacak olan Yeniden Doğuş Partisi Kurultayı hakkında Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, “Kurultayımız yarın Atatürk Spor Salonu’nda saat 10:00’da başlayacak. Pandemi koşullarından dolayı Pazar günü yapılacak olan kurultayımız, yarın yani Cumartesi günü yapılacak. 8 bin 137 üyemize bizde varız diyoruz” diyerek konuştu.

Erhan Arıklı’nın Zaroğlu hakkında ‘leblebi gibi para harcıyor’ demesi hakkında ‘benim verdiğim reklam parası, onun televizyona verdiği reklam ücretinin yarısı’ diyerek konuşan Zaroğlu, “Bu açıklamalarla parti liderinin kendisini komik duruma düşürmesine üzülerek izliyorum. Nerden bu kaynak diye işaret edilen reklamlar 12 bin TL’ye mal oldu. Bu durum milyar dolarlar harcanmış gibi göstermesi yapmış olduğu toplantılarda bunu göstermesi üzücü. Dekontlar gösteriyorum ve hala daha benim 6 yıllık yol arkadaşım bu parayı nerden buldu diyerek algı oluşturuyor. Benim verdiğim reklam parası onun televizyona verdiği reklam ücretinin yarısı. Erhan Arıklı, mağdur edebiyatı yapıyor. Erhan bey sürekli insanları birbirine kavga ettirdi. Erhan Arıklı, kaybetmekten korkuyor. Bu koltuk kimsenin babasının malı değil. Bu durumlar olağan şeyler partiler yenilenmek için seçime gider. 8 kat oy alacağını söylüyor, 8 kat oy alacaksa neden bu algı operasyonunu yapıyor?” dedi.

Arıklı’nın yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, hakkında kötü söylemlerde bulunduğunu iddia etmesine ‘Erhan Bey köy köy gezip bilgisayarın başına geçip paylaşımda bulunuyor’ diyen Zaroğlu, “Kesinlikle bu söylemler doğru değildir. Siyaset dedikoduyla yapılabilecek bir şey değil. Bunları sosyal medyaya yazması üzücü. Erhan Bey köy köy gezdikten sonra bilgisayar başına geçip benim hakkımda bunu bunu söylüyorlar diyerek sosyal medyaya yazı yazıyor. Bu yaptıkları hiçbir şekilde siyasi olgunluğa sığmaz” dedi.

‘Ben kazanamazsam Erhan Arıklı gibi çekip giderim demem, ben Erhan Arıklı değilim’ diyerek konuşan Zaroğlu, “Ben Erhan Arıklı değilim. Hangi şart olursa olsun ben partimden ayrılmam. Başka bir partiye gitmem, başka işlerle uğraşmam bu asla mümkün değil. Hala daha adaylığımı açıklamadığım bir dönem de milletvekilliğinden adaylığımı çekerim giderim dedi. Bu durumu düzeltmesini söyledik ve yine bir manevra yaparak ben onu söylemek istemedim durum çarpıtılıyor" dedi.

‘Bertan kardeşim veya bir başkası bu dönemde veya başka bir dönemde aday olursa çeker giderim’ dedi. Avrupa’da durumun bu olduğunu söyleyen Erhan Bey kendi ülkesine baksın. Tahsin Ertuğruloğlu daha sonradan kaybedince milletvekili olarak devam etti. Arıklı, Tahsin Ertuğruloğlu örneğini görmeyen bir adam değildir. Şu an söylemesi gereken çeker giderim demek değil devam ederim demek. Erhan Bey seçimi kaybedecek ve söylediği gibi de çekip gitmeyecek. 2 defa başarısız olduğu gerekçesiyle istifa etti.

Kurultayı kazanırsa, Yeniden Doğuş Partisi için neler yapacağından bahseden YDP Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu “Çok net ifade ediyorum, başkan olduğum an itibari ile seçimden önce ne söylediysem aynısı söyleyeceğim aynı söz verdiğim gibi. Ben başbakanlık koltuğunda oturmayacağım. Şu an da kazanacağımı bildiğim için ben sahada olacağım benim amacım partimin büyümesi. Ben sahalarda olmak ve mücadeleyi vermek isteyen kişiyim. Erhan beyin devlet memuru gibi mesai yapıp sabah 9 akşam 5 bu partide başkanlık yaptığını herkes biliyor. Ben YDP’yi büyülten bir başkan olacağım, küçülten olmayacağım” dedi.