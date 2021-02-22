Zaroğlu'ndan Arıklı'ya ; "Kendi Bakanlığından Bi haber"

YDP Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak açtı ağzını yumdu gözünü.

Zaroğlu, YDP Genel Başkan Adayı Erhan Arıklı için ; "Arıklı’nın ilginç söylemlerde bulunarak, partimizin genel başkanlığına aday olan şahsımı partinin üyelerini aramakla suçlamasını, kendi bakanlığından Bi haber bir şekilde komik bir duruma düşerek, arka arkaya açıklamalar yapmasini hayretler içerisinde izlemekteyim" dedi.

ZAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Genel Başkanımız Sayın Erhan Arikli

Birkaç gündür YDP üyelerinin eğilim ve düşüncelerinin tespit edilmeye çalışıldığı bir kamuoyu yoklamasına fena halde takmış durumda ..

Üyelerimizin görüş ve düşüncelerini, bir Genel Başkan olarak kendisinin tespit etmesi gerekirken bunu yapmayıp, yapılan kamuoyu yoklama çalışmasını "TÜRKİYEDEN BİR MÜDAHALE" olarak nitelendirecek kadar da ileriye gitti.

Erhan bey, Önümüzdeki hafta Türkiye’ye gidip söz konusu anket şirketi ile ilgili İstanbul’da suç duyurusunda bulunacağını ısrarla ifade ettiği için bu basit tartışmaların içerisinde bulunmak istemesem de bazı gerçekleri işaret etmek benim için şart oldu ..

Global Araştırma Şirketi Sayın Arıklı'nın iddia ettiği gibi Türkiye’de değil, Sayın Arıklı’nın koltuğunda oturduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı bulunan yerli bir araştırma şirkettir.

Üstüne üstlük Yeniden Doğuş Partisi, sözkonusu şirketten daha önce Sayın Arıklı’nın bizzat kendisinin girişimleri ile hizmet almış, faturası karşılığında da Erhan bey tarafindan ücreti ödenmiştir.

Siyasi Partiler, hükümetler, sivil toplum örgütleri ve benzeri kuruluşlar zaman zaman kitlelerinin düşüncelerini öğrenmek için kamuoyu yoklaması yaparlar.

Ancak Sayın Arıklı’nın ilginc söylemlerde bulunarak, partimizin genel başkanlığına aday olan şahsımı partinin üyelerini aramakla suçlamasını, kendi bakanlığından Bi haber bir şekilde komik bir duruma düşerek, arka arkaya açıklamalar yapmasini hayretler içerisinde izlemekteyim ..

Bir kitleyi yönetme iddiasında olanlar, kitlelerinin ihtiyaç ve düşüncelerini bilmek durumundadır ..

Yönetme iddiasında olmayanlar ise kitlelerinin düşüncelerine önem vermez, birileri çıkıp önem verince de sadece bu şekilde gürültü çıkarırlar ..

Mesele bundan ibarettir ..

"YDP'YE ALGI OPERASYONU YAPILIYOR..." söylemi ile sanki partiye karşı bir saldırı varmış gibi bir algı oluşturup, insanların kendi etrafında toparlanmasını amaçlayarak asıl algıyı kendisi oluşturmaya çalışmaktadır ..

Ancak doğruların gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır!

Sayın baskanın sürekli olarak, gerçek dışı iddialarda bulunup daha sonra çark etmesine ülke olarak alışkınız ancak kendisine tavsiyem her duyduğuna inanarak altı boş söylemlerden uzak durması, Kurultay sürecinde parti içi adaleti tesis etmesi ve icraatleri ile öne çıkmasıdır ..

Bu durumun hem şahsı hem de partimiz adına daha faydalı olacağı kanaatindeyim.

Saygılarımla..

Bertan Zaroğlu

Genel Başkan Adayı