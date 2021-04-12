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Zaroğlu: Temaslıyım meclise gitmeyeceğim

12 Nisan 2021 Pazartesi 09:57
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Zaroğlu: Temaslıyım meclise gitmeyeceğim

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Bertan Zaroğlu, Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Bertan Zaroğlu, YDP kurultayında karantinadan kaçıp kurultaya gelen bir kişi nedeniyle temaslının temaslısı olduğunu belirterek, "Temaslı olduğum için evdeyim. Test sonucunu bekliyorum. Meclise gitmeyeceğim" dedi.

Zaroğlu, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Kurultayda temaslı kişiyi gördüm tepki gösterdim. Bana bugünün yarını var diye cevap verdi. Korona yüzünden ölümden döndüm. 12 gün kıpırdamadan yattım. Karantinadan kaçtı ve insanların arasında gezdi. Erhan beyin yanında, ne vara yani diye konuştu. Divana şikayet ettim. Polis ve sağlık bakanlığı devreye girdi.

Erhan beyde, temaslının temaslısı oluyor.

Haber Kıbrıs

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