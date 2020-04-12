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Zaroğlu: "Yardım isteyeceğine hakkını isteseydi"

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi.

12 Nisan 2020 Pazar 18:47
3061 Okunma
Zaroğlu: "Yardım isteyeceğine hakkını isteseydi"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi.

ZAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Neymiş Efendim;

Akıncı ile Anastasiadis telefonla ile görüşmüşler  ve Rumlar bize yardım amaçlı  
1 kutusu 17,95 TL olan
"Klorokin" isimli ilaçtan 2.000 adet gönderecekmiş...
Yani 35 bin tl! 

Peki, 
KKTC’de şu anda stoklarımızda 20.000 adet bulunan bu ilaç ile ilgili olarak çok büyük bir yardım gibi gösterilmek suretiyle haberi basına servis eden kim?

Cumhurbaşkanlığı!!!

Anavatanımız Turkiye Cumhuriyeti'nin ülkemize gönderdiği ilaçları taşıyan uçağın yakıt parasını dahi karşılayamayacak olan bu yardımın yaygarasını koporanlar kimler ?

Kıbrıs Cumhuriyet’nin sınır kapılarına karanfille gidip, dayak yiyerek kendi vatandaşı oldukları ülkeye giriş dahi yapamayan, 
Sayın Akıncı’nın başlarını çektiği  meşhur barışçılar olan Avrupa birliği avaneleri!!!

Sayın Akıncı’ya;

Sizin yıllardır yaygarasını kopardığınız,  kendi görüşünüze göre 
AB bütün Kıbrıs’ı aldı, tek meşru hükümet olarak rum yönetmini kabul ediyor söylemleriniz karşılığında,
 COVID-19’la mücadele için tüm Kıbrıs’a 750 milyon Euro geldiğine göre, yardım isteyeceğinize hakkınız olanı isteseydiniz çok yardım sever komşularınızda  sadaka yerine bu miktarın %30’unu gönderseydi !!!

Yine Yaygarasını koparan barış severlere;

Fazla heycanlanmanıza gerek yok...
COVID-19’la mücadele için ihtiyacımız olan ilaç klorokin değil..
"Faripiravir" ve "Tocilizumab" isimli ilaçlardır.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçaklar dolusu yardım yaptığı esnada tek kelime etmeyen, herhangi bir yorumda bulunmayan sizleri keşke  o zaman sahnede görseydik... 

Son olarak;

Ülkemizde bir iş adamının ihtiyacımız olan bu ilaçları ülkeye getirmek için temasta bulunduğunu ve kısa bir süre sonra ülkemize getirileceğini memnuniyetle öğrendik...
Bence burada teşekkür edilecek olanlar,
ne siyasi şov peşinde olan Akıncı ne de umrunda olmadığımız rumlar olmamalıdır...
Teşekkürü hak eden her daim yanımızda olan Anavatanımız ve kendi öz değerlerimizdir...

Anahtar Kelimeler:
Bertan ZaroğluMustafa AkıncıKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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HAk ettik 2020-04-12 19:13:22

Senin suçun yok bullim, suç BEYAZ SAÇLI nındır ki seni bu ülkenin vatandaşı yaptı. Bu topraklarda çalışan ve aile kuran hiç kimsenin vatandaşlığından şikayetim yok.

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Acar 2020-04-12 20:28:36 @HAk ettik

Hade be senda Derviş beye haksızlık yapmayın. Kendisini bizzat bilirim. T.cden gelenleri burdakilerden daha çok seviyor adam. Bilip bilmeden konuşmayın.

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vatan 2020-04-12 20:23:29 @HAk ettik

O beyaz saçlı adam biz TÜRKİYE den gelenleri rumlar kadar sevmiyor.

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ARANDEZ GURANDEZ 2020-04-12 19:36:44

Okudum haberi. Son derece mantikli yazilanlar...... VAROLSUN TURKIYE...SAGOLSUN TURKIYE...

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Gibrisli 2020-04-12 19:41:11

Boyle bir durumda bile , zihniyetsizce , pis siyayet yapabilmek da ayri bir hüner ister. Global sorun olan "Covid-19" hakkinda bugune kadar cikip da iki kelime ettin mi Bertan efendi ?

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Garrr 2020-04-12 19:55:43

Sen ônce askerligini yap milliyetci zaroglu lagaluga yapma türkiye avrupaya gönderdigi tıbbi malzemenin 3de 1ini göndersin yeter italya ispanya ingiltere kıbrisada babaa

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güllü 2020-04-12 20:03:30 @Garrr

Ulan angut ingilizin nüsfüsu,bizim nüfus kaç.o güçük beynin bunun hesabını yapsın ona 3 ün birini sana verelim

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Rumsevmeyen 2020-04-12 19:38:23

Helal olsun. Rumları türklere tercih edenler. Hatırlayın adaya desteği kimler yapıyor. Memurun maaşları bile tc hükümeti tarafından ödeniyor. Ama tc vatandaşları 2.sınıf muamele görüyor. İhtiyat sandığından bile muaf tutuluyor yazıklar olsun. Hakkımız haram olsun bu ülkeye verdiğimiz alın terleri haram olsun

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Leh 2020-04-12 20:02:02

Bertan duyduğuma göre askerliğini yapmamışsın sen. Dalganı yaşa sen başka yere dil uzatma sonra pişman olursun abim.

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Öfkeli 2020-04-12 20:02:29

Ayip be artik CB bu kadar saygısizlik olmaz.Terbiyenizi takinin.Insa i konularin on planda oldugu gunlerde boyle siyasi soylemler olmaz.Ayip be

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alsancak 2020-04-12 19:48:56

Zaroğlu vurdu gol oldu...

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vurmak mı hehe 2020-04-12 22:02:23 @alsancak

zaroğlu mu vurduu heheheheh.. kova testini geçemeyip askere alınmayn bir adam mı vurdu..o adam olamadı ki daha.. zaroğlunu tanısan sor bakayım kaç babası var, hangısı gerçek babası..sizi adaya sokan hükümeti s.....m

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Hahah 2020-04-12 20:34:49 @alsancak

Bi bok yiyemez o göbekle o. Top isterse aynaya baksın. Yumak gibi olmuş lan. Topa vuracak hali mi var onun. Belini hareket ettiremez la o. Bertoş tolları topla getir. Hahahha

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lefke 2020-04-12 20:25:30 @alsancak

Senin gibi topları hem toplar ,hemde iyi vurur.

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Lefke 2020-04-12 20:12:28 @alsancak

Oğlum zaroğlu golcü değil ki o olsa olsa top yoplayıcı olur. Hahah

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