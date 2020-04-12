Zaroğlu: "Yardım isteyeceğine hakkını isteseydi"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi.

ZAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Neymiş Efendim;

Akıncı ile Anastasiadis telefonla ile görüşmüşler ve Rumlar bize yardım amaçlı

1 kutusu 17,95 TL olan

"Klorokin" isimli ilaçtan 2.000 adet gönderecekmiş...

Yani 35 bin tl!

Peki,

KKTC’de şu anda stoklarımızda 20.000 adet bulunan bu ilaç ile ilgili olarak çok büyük bir yardım gibi gösterilmek suretiyle haberi basına servis eden kim?

Cumhurbaşkanlığı!!!

Anavatanımız Turkiye Cumhuriyeti'nin ülkemize gönderdiği ilaçları taşıyan uçağın yakıt parasını dahi karşılayamayacak olan bu yardımın yaygarasını koporanlar kimler ?

Kıbrıs Cumhuriyet’nin sınır kapılarına karanfille gidip, dayak yiyerek kendi vatandaşı oldukları ülkeye giriş dahi yapamayan,

Sayın Akıncı’nın başlarını çektiği meşhur barışçılar olan Avrupa birliği avaneleri!!!

Sayın Akıncı’ya;

Sizin yıllardır yaygarasını kopardığınız, kendi görüşünüze göre

AB bütün Kıbrıs’ı aldı, tek meşru hükümet olarak rum yönetmini kabul ediyor söylemleriniz karşılığında,

COVID-19’la mücadele için tüm Kıbrıs’a 750 milyon Euro geldiğine göre, yardım isteyeceğinize hakkınız olanı isteseydiniz çok yardım sever komşularınızda sadaka yerine bu miktarın %30’unu gönderseydi !!!

Yine Yaygarasını koparan barış severlere;

Fazla heycanlanmanıza gerek yok...

COVID-19’la mücadele için ihtiyacımız olan ilaç klorokin değil..

"Faripiravir" ve "Tocilizumab" isimli ilaçlardır.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçaklar dolusu yardım yaptığı esnada tek kelime etmeyen, herhangi bir yorumda bulunmayan sizleri keşke o zaman sahnede görseydik...

Son olarak;

Ülkemizde bir iş adamının ihtiyacımız olan bu ilaçları ülkeye getirmek için temasta bulunduğunu ve kısa bir süre sonra ülkemize getirileceğini memnuniyetle öğrendik...

Bence burada teşekkür edilecek olanlar,

ne siyasi şov peşinde olan Akıncı ne de umrunda olmadığımız rumlar olmamalıdır...

Teşekkürü hak eden her daim yanımızda olan Anavatanımız ve kendi öz değerlerimizdir...