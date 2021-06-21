Zaroğlu: Yeni kurulacak partide CTP’den istifa eden kişiler de olacak

Kısa bir süre sonra, partisi YDP’den istifa ederek yeni kurulacak bir siyasi partide kariyerine devam etme planları yapan milletvekili Bertan Zaroğlu, “Gençlerin dinamizmini ortaya koyduğu, ağabeylerimizin de siyasi tecrübelerini yansıttığı bir parti olacak” şeklinde iddialı konuştu.

“Tertemiz, genç isimlerin ağırlıklı olacağı bir parti olacak. Hükümette olan bir siyasi partiden çıkacak olan 2 bin kişi ile istifa edeceğiz ve yeni partimizi bu isimlerle birlikte kuracağız” diyerek YDP’den 2 bin üyenin istifa edeceğini öne süren Zaroğlu, “Bu oluşum içerisinde CTP’de üyeliği bulunan belli kurumlarında görev alan isimler de olacak, UBP’den isimler de, DP’den isimler de olacak. Diğer siyasi partilerden de katılımlar olacak” dedi.