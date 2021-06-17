Zaroğlu: Yeni partide müthiş bir kadro olacak!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın konuğu oldu.

"YDP'DE SİYASET YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Kurultay sonrası istifasıyla gündeme gelen, ardından beklemede kalan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, YDP’de siyaset yapmasının mümkün olmadığını net bir dille söyledi.

Partiden istifa etmesi için ellerinden geleni yapanların olduğunu söyleyen Zaroğlu, “Bertan gider, ‘onun yeri benim olur’ mantığıyla hareket edenler var. Ancak bunlar gerçek değil. O giderse, bu giderse parti yok olur” dedi.

"UBP DEDİKODULARINI ERHAN BEY ÇIKARDI"

YDP’den istifa ettikten sonra UBP’ye dahil olacağı yönündeki iddialar için ise Zaroğlu, “Erhan Arıklı’nın halkı kandırarak şahsımı UBP ile ilişkilendirmesi, bu dedikoduların ayyuka çıkmasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

Ülkenin kronikleşmiş sorunlarını çözmek için yeni bir siyasi parti kurma aşamasında olduklarını açıklayan Zaroğlu, ortaya çok ciddi bir çalışma koyduklarını belirterek, “Yakında müthiş bir kadro çıkacak” diye konuştu.

"2 BİN ÜYE İLE İSTİFA EDECEĞİZ"

Partinin organlarını oluşturduklarını söyleyen Zaroğlu, “Yarı yarıya iş bitti” dedi. Yeni partinin ismini açıklamayan Zaroğlu, İçişleri Bakanlığı’na gittikleri zaman parti isminin açıklanacağını dile getirdi. Zaroğlu, YDP'den 2 bin üyeyle birlikte noter eşliğinde istifa edeceklerini de söyledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI