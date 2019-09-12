Zekai Altan kitabını bakan Sucuoğlu’na sundu

Zekai Altan, Kıbrıs’ın mutfak kültürünü konu alan “Ada Mutfağımız” kitabını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Türkçe ve Rumca olarak iki dilde yayınlanan kitapta, Kıbrıs mutfağından tatları anlatıyor.

Zekai Altan, görüşmede Kıbrıs kültürünün Kıbrıslılar tarafından korunması ve sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, toplumların kültürlerine sahip çıkılmasının önemine değinerek, Kıbrıs mutfak kültürünü de böylesi bir eserde kayıt altına alan Zekai Altan’ı kutladı.