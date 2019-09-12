Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
Son Dakika
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!

Zekai Altan kitabını bakan Sucuoğlu’na sundu

12 Eylül 2019 Perşembe 17:42
Zekai Altan kitabını bakan Sucuoğlu’na sundu

Zekai Altan, Kıbrıs’ın mutfak kültürünü konu alan “Ada Mutfağımız” kitabını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz  Sucuoğlu’na sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Türkçe ve Rumca olarak iki dilde yayınlanan kitapta, Kıbrıs mutfağından tatları anlatıyor.

Zekai Altan, görüşmede Kıbrıs kültürünün Kıbrıslılar tarafından  korunması ve sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz  Sucuoğlu da konuşmasında, toplumların kültürlerine sahip çıkılmasının önemine değinerek, Kıbrıs mutfak kültürünü de böylesi bir eserde kayıt altına alan Zekai Altan’ı kutladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi!
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
İskele-Karpaz yolunda trafik kazası…
İskele-Karpaz yolunda trafik kazası…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim