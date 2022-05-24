Zeki Çeler: Girne belediye başkanlığına adayım

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Girne Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu söyleyen Çeler, “Belediye seçimlerine hazırlanıyorum. Hem proje hazırlıkları hem vatandaşla görüşmelerle çalışmalarımı sürdürüyorum” dedi.

Siyasete atılma sebebim Girne belediyesiydi. Aklımdaki hayalimdeki vizyonu ortaya koyabilmek için 2010’da aday olmuştum. Daha sonra Girne’den milletvekili seçildim. Benim için bu bir fırsat oldu. Eğer bu dönem meclise girseydim bırakıp gitmek şuan ki pozisyonun yaratılmasına da sebep verebilirdi ve seçildikten sonra da bırakamazdım” dedi.