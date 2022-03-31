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Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanlığı’na bağımsız olarak aday

Girne Belediyesi’nin bağımsız başkan adayı Zeki Çeler, “Girne kimliğini, karakteristik özelliklerini kaybetti” dedi

31 Mart 2022 Perşembe 18:24
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Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanlığı’na bağımsız olarak aday
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Girne Belediyesi’nin bağımsız başkan adayı Zeki Çeler, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına konuk olarak adaylığı ve belediyeler reformuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

BELEDİYELER REFORMU…

“Hepimiz reform diyoruz ama altı dolu bir reform” ifadelerini kullanan Çeler, “Türkiye Cumhuriyeti, bilimsel bir çalışması yapılmamış bu reformun ısrarla geçirilmesini istiyor, geçirilmemesi halinde ‘size katkı vermeyeceğiz’ diyor. Bunu dediklerinde burada daha mı iyi olacağız? TC daha büyük bir karmaşaya mı girmemizi istiyor? UBP de sırf koltuğunu korusun diye ‘alaguduru’ işler yapıyor” dedi.

Çeler, reformun bilimsel bir çalışmayla altının doldurulması gerektiğine dikkat çekti.

“BAĞIMSIZ ADAY”

Girne Belediye Başkan adayı olduğunu net bir şekilde ifade eden Çeler, “TDP’liyim, sosyal demokrat bir görüş içinde olduğumu herkes biliyor ama Girne’de yaşanan konjonktür, insanların siyasilere bakış açısını değerlendirdiğimde, bağımsız aday olmam yönündeki tavrım daha ağır basıyor” şeklinde konuştu.

“SİYASETE ATILMA SEBEBİM, GİRNE BELEDİYESİ… BEN O ESPRİYİ HİÇ UNUTMADIM”

Yükseköğrenimini siyaset bilimi üzerine tamamladığını söyleyen Çeler, “Bunun en büyük sebeplerinden biri Girne Belediyesi” diyerek, bu talebinin nedenini şöyle anlattı:

“Bazı yaşanmışlıklar sizi bazı yerlere sürükler. Bizim ev Ayorgi’de (Karaoğlanoğlu). Anayol yapılırken, evin hemen önündeki ağaçları sırf boru hattı için 30 santimetre uğruna kesmek istediler. 3 gün boyunca ağacın önünde durdum, kepçenin geçmesine izin vermedim. Ama bir gün ben okul pikniğindeyken gelip kestiler. Yol yapıldı, bizim ev alçakta kaldı. Yağmur suyu evin içine giriyordu. Annem o dönemin belediye başkanının yanına giderek durumu bildirdi. Kadın ağlıyordu. Dönemin belediye başkanı da ‘bir griko bulun da evi kaldıralım’ diye bir şaka yaptı. Annem orada ağlarken bu espriyi yaptı. Ben bu espriyi hiç unutmadım.”

Lise çağından bu yana dünyayı gezdiğini, belediyeleri gözlemleme şansı bulduğunu ifade eden Çeler, “Oradaki standartları ve belediye hizmetlerini görünce kıskanıyorsun. Oradaki hizmet ve insanların hissiyatları çok önemli” dedi.

“GİRNE KİMLİĞİNİ, KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİ KAYBETTİ”

“Girne kimliğini, karakteristik özelliklerini kaybetti” diyen Çeler, “Girne’de canı sıkılan, usanan, Lefkoşa’ya gidiyor, Suriçi’nde bir tur arıyor. Havası değişiyor. İnsanlar Lefkoşa’ya geldiğinde Kıbrıs’ta olduğunu anlıyor. Ama Girne’de, sadece bir yerde yaşadığını hissediyorsun. Girne’nin kaybedilen ruhunu yeniden kazanması adına adayım” ifadelerini kullandı.

“GİRNELİ OLMANIN GURURUNU TEKRAR YAŞAMALIYIZ”

Girne’nin yeniden markalaşması gerektiğini vurgulayan Çeler, “Örneğin Liman Mahallesi’nin bir ruha ihtiyacı var. Girneli olmanın gururunu tekrar yaşamalıyız” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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