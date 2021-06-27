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Zeki Çeler, yola sigara izmariti atanlara tepki gösterdi

TDP’li vekil Zeki Çeler, Garava-Ayorgi yolunun kuru otlarla çevrili olduğunu ifade ederek, yola sigara izmariti atanlara tepki gösterdi.

27 Haziran 2021 Pazar 17:04
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Zeki Çeler, yola sigara izmariti atanlara tepki gösterdi

SOSYAL MEDYA

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Garava-Ayorgi arası 10 dakikalık yolda ortalığın kuru otlarla çevrili olduğunu ifade eden Çeler, “Sıcaklık 40 derece ve buna rağmen 6 arabadan dışarı sigara izmariti attılar! Yarından sonra da atın göreyim sizi!” şeklinde konuştu.

Çeler, şöyle devam etti:

“10 brüt asgari ücret (44 bin TL) + 3 seneye kadar hapis, ya da her ikisi da ceza yiyesiniz bakayım bir daha atacak mısınız!”

Anahtar Kelimeler:
Zeki çelerToplumcu Demokrasi Partisi
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