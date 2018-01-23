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‘Zeytin Dalı’ Harekâtında 4. gün

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin’e yönelik olarak düzenlediği “Zeytin Dalı” harekâtı dördüncü gününe girdi.

23 Ocak 2018 Salı 10:11
‘Zeytin Dalı’ Harekâtında 4. gün
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin’e yönelik olarak düzenlediği “Zeytin Dalı” harekâtı dördüncü gününe girdi. Pazar günü saat 11:05’de başlatılan kara harekâtı kapsamında 15 nokta YPG’den alındı, 17 tuzaklı mayın bölgesi temizlendi. Genelkurmay Başkanlığı harekâtta kapsamında Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Dün akşam saatlerinde açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Zeytin Dalı Harekâtı’nın terörist kalmayıncaya dek süreceğini” söyledi. Akar, “Karşımızda sadece PKK/YPG yok DEAŞ’da var. Amaç hem bölge hem ülke için istikrarın sağlanması. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim istilai bir tutumumuz yok” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım da, “Şu ana kadar asker kaybımız yok, 170’den fazla hedef imha hedildi” dedi.

Cumhurbaşkanı: Afrin’den geri adım atmak yok; hedefimiz Kızılelma

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanda, “Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, olay terör koridorunu yok etme meselesidir. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Ne dedik; Afrin, hallolacaktır. Afrin’den geri adım atmak yok. Diyor ya, ‘Nereye gidiyorsunuz’ sorusuna cevap, ‘Kızılelmaya’ gidiyoruz ” diye konuştu. ABD’yi Afrin operasyonuna yönelik tutumundan dolayı eleştiren Erdoğan, “ABD’den dürüstlük görmedik, Rusya ile yola devam ediyoruz” diye ekledi.

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