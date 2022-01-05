Zıpkınla balık avlamaya giden şahıstan haber alınamıyor

Girne Karakum Eski Zeyko Yağ fabrikası mevkiinde, zıpkınla balık avlamaya giden ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıstan haber alınamıyor.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu şahsın aracının bölgede bulunduğu; sahil güvenlik, polis ve sivil savunma ekiplerinin bölgede aramalara devam ettiği öğrenildi.