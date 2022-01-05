Girne Karakum Eski Zeyko Yağ fabrikası mevkiinde, zıpkınla balık avlamaya giden ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıstan haber alınamıyor.
Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu şahsın aracının bölgede bulunduğu; sahil güvenlik, polis ve sivil savunma ekiplerinin bölgede aramalara devam ettiği öğrenildi.
Zıpkınla balık avlamaya giden şahıstan haber alınamıyor
05 Ocak 2022 Çarşamba 22:16
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Girne Karakum Eski Zeyko Yağ fabrikası mevkiinde, zıpkınla balık avlamaya giden ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıstan haber alınamıyor.