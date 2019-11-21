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Ziraat Mühendisleri Odası’nın Yeni Başkanı Erkut Uluçam oldu

21 Kasım 2019 Perşembe 13:11
Ziraat Mühendisleri Odası’nın Yeni Başkanı Erkut Uluçam oldu

Ziraat Mühendisleri Odası, 45. Dönem 1. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Saygı duruşu ardından başlayan konuşmalarda ilk sözü KTMMOB Seran Aysal aldı. Aysal başkanlık için yarışan Erkut Ulaçam ve Ayşe Bahar Gökhan’a başarı diledi. Aysal’ın konuşmasının ardından divan oluşturuldu. Daha sonra adaylar kendilerini tanıtıcı birer konuşma gerçekleştirdiler.

1. Olağanüstü Genel Kurula, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ve ZMO üyeleri katıldı.

127 kişinin oy kullandığı seçimde 90 oy alarak Erkut Uluçam başkan seçildi.

45. Dönem Başkan,Yönetım Kurulu, Denetim Kurulu:

Erkut Uluçam

Yönetim Kurulu:

Hüseyin Varoğlu
Murat Haydar
Sema Şişman
Azar Hazar
İlker Aydoğdu

Denetleme Kurulu:

Hüseyin C. Güden
Barçın Gezer

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Mühendisleri
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