Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş yaptı
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş...
18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürdü
18 adet çeki sahteleyip tedavüle...
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ artabilir”
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ...
Her şeyi itiraf etti
Her şeyi itiraf etti

Ziya Öztürkler: “Siyaset etiğini çok yanlış kurguladık”

UBP Güzelyurt Milletvekili adayı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

18 Ocak 2022 Salı 09:47
29 Okunma
Ziya Öztürkler: “Siyaset etiğini çok yanlış kurguladık”
banner108

ÖZEL HABER

UBP Güzelyurt Milletvekili adayı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Siyasete olan güvensizliğin ciddi derecede artması ve seçimi boykot edecek vatandaşların olması hakkında konuşan Öztürkler, “Bu güvensizliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak ve konuşmak gerekiyor. Öncelikle biz siyasetçiye ve insana karşı güveni sağlamalıyız. Halk bizi topluma hizmet etmek için meclise gönderdiğinde, topluma yararına hizmet edersek ve bunu gösterebilirsek o zaman bu güveni yeniden sağlayabiliriz. Öncelikle yıkılan insani değerleri yeniden inşa etmek için düzgün bir siyaset etiği kurmamız gerekiyor. Siyaset etiğini çok yanlış kurguladık. Vatandaşın siyasetçiden beklentisi bireysel çıkarlar olmamalı veya siyasetçinin vatandaştan beklentisi sadece oy olmamalı. Bireysel çıkarların değil toplumsal çıkarların ön planda olması gerekir. Biz meclisi sadece bir koltuk olarak görmeye devam edersek geleceğimizi inşa edemeyeceğiz” dedi. 
Öztürkler, “Bugün baktığımızda kimse meclisteki alt komitelerin ne anlama geldiğini ve  görevlerini bilmiyor. Biz buralarda çalışmalar yaparak toplumun önünü açmak istiyoruz. Yeni yasalar ve tüzükler çıkararak, bu alanlarda çalışmalar yaparak toplumun daha refah içerisinde olmasını sağlamalı vatandaşların size verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirmelisiniz” dedi.

Son Güncelleme: 18.01.2022 10:49
Anahtar Kelimeler:
Ziya ÖztürklerÇiğdem Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 saatlik elektrik kesintisi!
6 saatlik elektrik kesintisi!
Erhürman: Bilişim Sektörünün Gelişimi İçin Hızlı ve Ucuz İnternet Erişimi Sağlanacak
Erhürman: Bilişim Sektörünün Gelişimi İçin Hızlı ve Ucuz İnternet Erişimi Sağlanacak
EL-SEN'den zehir zemberek açıklama!
EL-SEN'den zehir zemberek açıklama!
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim