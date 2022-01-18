Ziya Öztürkler: “Siyaset etiğini çok yanlış kurguladık”

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UBP Güzelyurt Milletvekili adayı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Siyasete olan güvensizliğin ciddi derecede artması ve seçimi boykot edecek vatandaşların olması hakkında konuşan Öztürkler, “Bu güvensizliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak ve konuşmak gerekiyor. Öncelikle biz siyasetçiye ve insana karşı güveni sağlamalıyız. Halk bizi topluma hizmet etmek için meclise gönderdiğinde, topluma yararına hizmet edersek ve bunu gösterebilirsek o zaman bu güveni yeniden sağlayabiliriz. Öncelikle yıkılan insani değerleri yeniden inşa etmek için düzgün bir siyaset etiği kurmamız gerekiyor. Siyaset etiğini çok yanlış kurguladık. Vatandaşın siyasetçiden beklentisi bireysel çıkarlar olmamalı veya siyasetçinin vatandaştan beklentisi sadece oy olmamalı. Bireysel çıkarların değil toplumsal çıkarların ön planda olması gerekir. Biz meclisi sadece bir koltuk olarak görmeye devam edersek geleceğimizi inşa edemeyeceğiz” dedi.

Öztürkler, “Bugün baktığımızda kimse meclisteki alt komitelerin ne anlama geldiğini ve görevlerini bilmiyor. Biz buralarda çalışmalar yaparak toplumun önünü açmak istiyoruz. Yeni yasalar ve tüzükler çıkararak, bu alanlarda çalışmalar yaparak toplumun daha refah içerisinde olmasını sağlamalı vatandaşların size verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirmelisiniz” dedi.